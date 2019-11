Une spécialiste de la traite des personnes parle de prévention à Thunder Bay

N'importe quel enfant peut être leurré à tout moment dans le trafic sexuel, prévient Joly Smith, une spécialiste canadienne de la traite des personnes. C’est le message que veut propager la militante au public de Thunder Bay et du Nord-Ouest ontarien, lors d’une présentation publique, mardi soir à l’école secondaire St Ignatius.

Son objectif, explique-t-elle, est de sensibiliser le public à la traite des personnes et former les parents, les enseignants et d'autres adultes importants à reconnaître les signes qu'un jeune en est victime.

L'âge moyen d'entrée dans la traite de personnes au Canada se situe entre 12 et 14 ans, affirme Joy Smith, qui a été députée conservatrice de la circonscription de Kildonan-St. Paul, à Winnipeg, de 2004 à 2015, et qui a créé la Joy Smith Foundation (JSF) pour combattre la traite des personnes en 2011.

Tous les jeunes de 12 à 14 ans sont vulnérables parce qu'ils sont des enfants. Ils n'ont pas vécu leur vie et font confiance aux gens qui sont amicaux avec eux et qui essaient d'être leurs amis. Joy Smith, spécialiste de la traite des personnes

[Les trafiquants] essaient d'amener la victime à travailler pour eux en la séparant de ses réseaux de soutien comme la famille, les amis, les activités préférées, a-t-elle ajouté.

Pour Joy Smith, qui a mis sur pied une fondation en son nom, la priorité dans la lutte contre la traite des personnes est la prévention. Photo : Radio-Canada

Les trafiquants préfèrent les vierges de la classe moyenne

Selon les recherches effectuées par le JSFJoy Smith Foundation , 93 % des victimes canadiennes de la traite sexuelle sont nées au Canada.

Les trafiquants ne recrutent pas la personne dysfonctionnelle et droguée. Ils recherchent [leurs victimes] dans la classe moyenne et la classe moyenne supérieure, parce que ça rapporte plus d'argent , explique Mme Smith.

Ils aiment les vierges. Tous les enfants sont vulnérables. Joy Smith, spécialiste de la traite des personnes

50 % de ces jeunes sont autochtones, renchérit Mme Smith.

Souvent, les jeunes filles censées avoir 12 ou 14 ans, tomberont amoureuses de leur trafiquant en pensant qu'il s’agit d’un chevalier blanc , alors que dans les faits ceux-ci ne sont là que pour l’argent, explique Mme Smith.

Selon elle, un trafiquant pourrait gagner, en moyenne, 280 000 $ par année avec une victime, soit entre 300 $ et 1500 $ par jour. La victime, quand à elle, ne verra probablement jamais la couleur de cet argent.

Apprendre à reconnaître les signes

Selon le JSFJoy Smith Foundation , les signes de trafic sexuel incluent :