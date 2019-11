Salebarbes, Karo Laurendeau et Cayouche au Festival country du Grand Gatineau 2020

Il y aura de nouveaux visages et des invités plus que familiers au Festival country du Grand Gatineau, en août prochain.

C’est au groupe Salebarbes que reviendra le privilège de donner le coup d'envoi à l’événement, qui se déroulera du 5 au 9 août prochain, sous chapiteau, au Centre Robert-Guertin. La formation composée de Jonathan et Éloi Painchaud, Jean-François Breau, Kevin McIntyre et Georges Belliveau se produira le premier soir de festivités.

L'auteure-compositrice-interprète Karo Laurendeau Photo : Radio-Canada

Couronnée de quatre Willie (dont celui d'artiste de l'année) au plus récent Gala country, l'auteure-compositrice-interprète Karo Laurendeau sera de la fête

Parmi les autres nouveaux venus, le groupe Lendemain de Veille viendra présenter son spectacle intitulé 1000 Bouteilles.

L’après-midi du samedi sera par ailleurs consacrée à la musique country américaine, alors que la soirée de dimanche mettra à l’honneur l’un des pionniers du genre au pays, l’Acadien Paul Dwayne.

Cayouche est l'un des habitués du festival gatinois. Photo : Radio-Canada

Les habitués du festival renoueront également avec le Gaspésien Irvin Blais , l’Acadien Cayouche, ainsi que de Louis Bérubé et de Pascal Bessette, de retour après trois et six ans d'absence respectivement.