Une nouvelle formule pour les six quotidiens du Groupe Capitales Médias se dessine

Le gouvernement Legault juge qu’il s’agit du meilleur modèle parmi les offres déposées.

Selon Radio-Canada, des services comme les abonnements et les ventes pourraient être mis en commun. Il n’est pas garanti cependant que les éditions sur papier vont survivre. Il n’est pas certain non plus que tous les emplois seront maintenus. Les retraités pourraient aussi perdre une partie de leur rente.

Le comité provisoire préfère la prudence

Le président du syndicat des employés du journal Le Quotidien et porte-parole du comité provisoire à l’origine de la démarche, Louis Tremblay, préfère rester prudent avant de crier victoire. Il affirme qu’il est trop tôt pour présumer de l’issue du processus judiciaire.

Le gouvernement a une influence certaine puisque Investissement Québec détient une créance privilégiée de 15 millions de dollars, explique-t-il. C’est évident que le syndic va écouter ce que le créancier privilégié va lui dire dans tout le dossier, mais il ne faut jamais présumer de la décision d’un juge. Il va prendre sa décision en fonction de la meilleure poursuite des activités économiques de l’entreprise.

Le syndic PricewaterhouseCoopers doit faire sa recommandation à un juge de la Cour supérieure mercredi. Le magistrat devra par la suite trancher.

Si le projet de coopérative est retenu, Louis Tremblay assure qu’une stratégie bien structurée sera mise en place pour assurer la viabilité des journaux d'ici cinq ans.

Le Groupe Capitales Médias détient six journaux. Photo : getty images/istockphoto / Sezeryadigar

Le président du syndicat du journal Le Soleil, Jean-François Néron, affirme pour sa part que, s’il est retenu, le modèle de coopérative impliquera davantage les citoyens.

Avec nos lecteurs, le contrat change aussi. Car ils se l’approprient aussi comme membres soutien de notre coopérative , explique-t-il.

Le projet mis sur pied génère aussi une dose d’espoir et d’enthousiasme au sein du personnel.

Se réapproprier les commandes de l'entreprise et de pouvoir avoir notre mot à dire dans la gestion à long terme de comment on voit l’information, il y a quelque chose de grisant , maintient Jean-François Néron.

Le Groupe Capitales Médias emploie 350 personnes dans ses six quotidiens, Le Soleil, La Tribune, La Voix de l’Est, Le Droit, Le Nouvelliste et Le Quotidien.