Pluie verglaçante sur le sud du Québec

Environnement Canada a émis des avertissements de pluie verglaçante pour Montréal et la Rive-Nord, la Montérégie, l'Estrie, le Centre-du-Québec et la Beauce. On prévoit entre 2 et 5 millimètres de verglas sur ces secteurs ce matin.

Ainsi, les élèves des commissions scolaires de Saint-Hyacinthe, des Hautes-Rivières, du Val des Certs et Eastern Township profiteront d'un congé inespéré, aujourd'hui.

Mais le mauvais temps ne fait pas que des heureux. Les automobilistes de plusieurs régions peinent à composer avec la chaussée glissante. On rapporte même un accident grave à Saint-Georges, en Beauce, ainsi que des sorties de route, notamment sur les autoroutes 13 et 15.

Transports Québec invite les conducteurs à la plus grande prudence.

Il importe de garder une distance sécuritaire , d' allumer ses phares pour être visibles et de prendre le temps qu'il faut pour se rendre au travail ce matin , a conseillé ce matin le porte-parole du ministère Denis Arsenault en entrevue à RDI.

Selon M. Arsenault, les équipes du MTQ sont à pied d'oeuvre pour épandre des abrasifs et du sel de déglaçage sur les routes sous sa responsabilité. Ça devrait s'améliorer dans le courant de la journée , promet-il.

Ailleurs au pays

Pendant ce temps, des avertissements de neige sont en vigueur en Gaspésie, qui devrait recevoir de 10 à 15 centimètres d'ici ce soir.

Des intempéries dans le nord du Nouveau-Brunswick forcent également la fermeture de plusieurs écoles.

Enfin, le transport scolaire a été annulé ce matin dans le sud de l'Ontario en raison du brouillard.