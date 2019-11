Ce montant est supérieur à ce qui avait été initialement prévu. Au départ, on avait des estimations très, très préliminaires , souligne le maire, Pierre Corbeil. Là, on a des coûts plus réels en lien avec la construction qu’on a choisi de faire.

Les dépenses plus élevées s’expliquent par le déplacement éventuel du Service Sports et plein air dans un bâtiment adjacent à la patinoire et par la construction d’un toit au-dessus de la patinoire.

Le maire explique que la Ville profite de ce projet pour revitaliser ce secteur du centre-ville.

L’essentiel des coûts de construction est toutefois assumé par la Fondation des Canadiens pour l’enfance.