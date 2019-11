Soins palliatifs à domicile : une coalition dénonce le retard du Québec

La Coalition du Québec pour l'accès aux soins palliatifs dénoncera ce matin le retard dans l’implantation d’équipes de soins palliatifs au Québec. En 2017, on annonçait la création d’une vingtaine de ces équipes, mais deux ans plus tard, on n’en compte qu’une seule. Plusieurs sources médicales attribuent ce retard à la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), qui nie avec énergie bloquer le déploiement des soins palliatifs à domicile.