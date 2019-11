La Caisse de dépôt et placement nomme un nouveau chef des placements privés

La Caisse de dépôt et placement du Québec a annoncé lundi la nomination de Charles Émond au nouveau poste de premier vice-président au Québec et chef des placements privés et de la planification stratégique.

Le bas de laine des Québécois a annoncé la nomination de M. Émond en même temps que le départ de Stéphane Etroy, qui était jusque-là premier vice-président et chef des placements privés hors Québec, et qui quitte son poste afin de passer plus de temps avec sa jeune famille à Londres .

Établi à Londres, M. Etroy avait obtenu au dernier exercice une rémunération globale d'environ 4,4 millions de dollars – la plus élevée de l'institution cette année-là. Le président et chef de la direction de la Caisse, Michael Sabia, avait pour sa part vu sa rémunération globale s'établir à 3,87 millions de dollars pour la même période.

Le nouveau poste de M. Émond prévoit la supervision de l'ensemble des activités de placements privés au Québec et à l'international. Selon la Caisse, ce regroupement lui permettra de tirer pleinement avantage des expertises développées par ses équipes au fil des ans, en plus de faciliter l'échange de meilleures pratiques .

La mise en commun des réseaux et des équipes permettra en outre d'identifier davantage d'occasions de croissance, avec de nouvelles possibilités de maillage et un accès élargi à différentes expertises spécialisées, a fait valoir la Caisse.