Edmonton : des étudiants manifestent contre les compressions budgétaires

Il y a beaucoup de gens fâchés! Adam Brown, vice-président de l'association étudiante de l'Université de l'Alberta

Les compressions provinciales prévoient une réduction de 44,2 millions de dollars du budget de l'Université de l’Alberta.

Des étudiants, des professeurs et du personnel de l'Université de l'Alberta promettent de ne pas rester silencieux. Photo : Radio-Canada / Richard Marion

Il faudra donc que l'établissement trouve un moyen de combler cette perte. La façon la plus évidente est d’augmenter considérablement les frais de scolarité, s’inquiètent les étudiants.

On a reçu 350 messages d'étudiants qui décrivaient l'impact de ce budget sur leur vie. Les étudiants sont désespérés en ce moment , affirme Adam Brown, vice-président de l'association étudiante de l'Université de l'Alberta à Edmonton.

Or les étudiants ne sont pas les seuls à manifester. Des professionnels de la santé et de l’éducation primaire et secondaire se sont ralliés à leur cause, car les coupes budgétaires touchent la majorité du secteur public.

Ces compressions n’étaient pas dans leurs plateformes. Ils ont menti! Laura Paquette, professeure de français à Beaumont

Des syndicats qui représentent les professionnels de la santé ont marché avec les étudiants pour dénoncer les compressions. Photo : Radio-Canada / Richard Marion

Tout le monde travaille ensemble pour qu’il [Jason Kenney] nous écoute et sache que c’est injuste. Les élèves ont besoin d’un bon système éducatif , lâche Laura Paquette, une des manifestantes, professeure de français à Beaumont.

C’est une attaque contre les jeunes. David Eggen, député d’Edmonton-Nord-Ouest et critique en éducation

Le député d’Edmonton-Nord-Ouest et critique en éducation, David Eggen, a aussi manifesté avec les étudiants.

L’ancien ministre de l’Éducation supérieure trouve ces compressions budgétaires affligeante : Nous avons besoin de l’éducation postsecondaire pour aider à la diversification de l’économie, mais le Parti conservateur uni réduit le budget [des universités]. Ce n’est pas la bonne façon de faire.

Les étudiants demandent l'arrêt des compressions budgétaires dans le domaine de l'éducation postsecondaire. Photo : Radio-Canada / Richard Marion

Le ministre de l’Éducation supérieure, Demetrios Nicolaides, dit que les temps sont durs pour beaucoup d’Albertains.

Avec des informations de Danielle Kadjo