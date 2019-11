Perturbations des transports en commun : entre patience et agacement

Des perturbations commencent à se faire sentir en cette 18e journée de grève du zèle des chauffeurs d'autobus et de SeaBus dans le Grand Vancouver, malgré la volonté du syndicat Unifor de gêner le moins possible le quotidien des passagers.

C'est comme la loterie

Anne-Marie Côté affirme que, ces jours-ci, en partant de chez elle environ une heure plus tôt que d'habitude, elle peut arriver au travail aussi bien en avance que pile à l’heure.

ll me faut une meilleure planification qui évite le SeaBus et qui me donne du temps en plus au cas où mon bus n'arrive pas ou est trop plein. Anne-Marie Côté, usagère du SeaBus

Certains passagers comme Mogjan Zandnia ont aussi failli manquer des rendez-vous importants : C’était une journée spéciale, j’avais un examen et je me suis sentie vraiment nerveuse lorsque j’ai raté le SeaBus à cause d’un retard.

Alors que des usagers disent s’armer de patience et comprendre les récriminations des chauffeurs d'autobus envers leurs revendications de travail, d’autres comme Christine Minot estiment que le maire de Vancouver doit faire quelque chose pour tous les habitants qui se rendent au travail en transport en commun.

En l’absence d’accord avec la compagnie d'autobus Coast Mountain (CMBC), la grève des heures supplémentaires commencée lundi et prévue mercredi et vendredi prochain, menace environ 10 % des trajets de SeaBus, selon TransLink.

Lundi, les départs du SeaBus de Lonsdale Quay à 19 h 32 et à 20 h 47 sont annulés ainsi que ceux de 19 h 46 et de 21 h 01 au départ de Waterfront.

Le directeur régional de l’Ouest canadien à Unifor, Gavin McGarrigle, affirme que ce mouvement social est une première en 18 ans.

Avec des informations de Claudia Cantin