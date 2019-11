Le tourisme nord-ontarien se porte bien, selon des représentants de l’industrie

Les organisateurs du sixième Sommet touristique du Nord de l’Ontario, qui se déroule jusqu’à jeudi à Timmins, estiment que leur industrie est en santé et continue d’occuper une place importante dans l’économie de la région.

Guy Lamarche, responsable du tourisme à la Ville de Timmins, affirme que le nombre de réservations dans les hôtels de la région est en hausse, selon les données du mois de septembre.

Nous en saurons plus cette semaine, en discutant avec les pourvoiries qui sont ici et les autres motels des plus gros centres , ajoute M. Lamarche.

Il affirme que l’année 2019 a été particulièrement bonne pour la motoneige, alors que la saison s’est étirée dans certains secteurs jusqu’en avril.

Guy Lamarche espère que la prochaine saison de motoneige sera aussi longue que la précédente. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Marla Tremblay, spécialiste en tourisme francophone pour Destination Nord de l’Ontario, note que le secteur événementiel est en croissance et que beaucoup de groupes se tournent vers la région pour l’organisation de conférences ou de compétitions sportives.

Elle cite en exemple North Bay, qui a récemment accueilli un tournoi international de curling.

La directrice générale de Nature and Outdoor Tourism Ontario, Laurie Marcil, rappelle que le tourisme est un des principaux moteurs économiques du Nord de la province, avec les industries forestières et minières.

Selon un rapport présenté pendant le sommet, 40 % de la main-d’œuvre nord-ontarienne est relié de près ou de loin au tourisme.

À lui seul, le tourisme lié à la pêche soutient plus de 6000 emplois et génère des revenus annuels de 450 millions de dollars.

Nos clients viennent dans le Nord de l’Ontario de façon répétée, car ce qu'ils peuvent avoir ici, ils ne le trouvent nulle part ailleurs. Laurie Marcil, directrice générale de Nature and Outdoor Tourism Ontario

Le conférencier principal du sommet cette année est le spécialiste américain en marketing et publicité Marcus Collins.

M. Collins a notamment dirigé des initiatives conjointes d'Apple et de Nike, et géré la stratégie numérique de Beyoncé.

Avec les informations de Jimmy Chabot