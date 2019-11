Le gouvernement Kenney veut congédier le commissaire aux élections de l’Alberta

Cela survient alors que le commissaire enquête sur la course à la direction du Parti conservateur uni (PCU) de 2017 et, indirectement, sur le premier ministre.

S’il est adopté, le projet de loi 22 transférerait les pouvoirs d’enquête du commissaire Lorne Gibson au directeur général des élections de l’Alberta. Le rôle du commissaire aux élections est d’enquêter sur des violations de la loi électorale et d’imposer des amendes aux contrevenants.

Le commissaire enquête depuis janvier sur le financement de la campagne à la direction du Parti conservateur uni de Jeff Callaway. Celui-ci a collaboré avec Jason Kenney pour attaquer un adversaire commun, Brian Jean, et faire élire Jason Kenney à la tête du parti, selon des documents obtenus par CBC/Radio-Canada.

Le commissaire a déjà imposé plus de 200 000 $ d’amendes à des membres du PCU dans ce dossier.

C’est un jour noir pour l’Alberta , a déclaré la chef de l’opposition néo-démocrate, Rachel Notley.

Ça pue la corruption. C’est le genre d’arrogance et de favoritisme pour lesquels les conservateurs se sont fait connaître. C’est un abus de pouvoir pur et simple. On peut seulement se demander ce que le PCU essaie de cacher aux Albertains dans ces enquêtes.

Rachel Notley, chef de l’opposition néo-démocrate