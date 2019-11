Enquête en destitution : coup d'envoi d'une deuxième semaine d'auditions publiques chargée

Le lieutenant-colonel Alexander Vindman, principal expert de l'Ukraine au sein du Conseil de sécurité nationale (NSC), et Jennifer Williams, une conseillère du vice-président Mike Pence, comparaîtront conjointement devant le Comité du renseignement dès 9 h.

Lors de sa déposition à huis clos, M. Vindman avait exprimé ses inquiétudes par rapport à l'attitude de l'administration Trump vis-à-vis de l'Ukraine, spécifiant avoir alerté l'avocat principal du NSC à deux reprises.

Il avait notamment sonné l'alarme dans la foulée de l'appel du 25 juillet dernier entre le président Trump et son homologue nouvellement élu de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky.

Selon lui, il n'y a aucun doute que la rencontre à la Maison-Blanche souhaitée par le président ukrainien était conditionnelle à une annonce d'enquêtes de sa part, visant notamment l'ex-vice-président et candidat à l'investiture démocrate Joe Biden. Son fils Hunter a siégé pendant quelques années au conseil d'administration de la société gazière ukrainienne Burisma, qui a un temps fait l'objet d'une enquête par les procureurs ukrainiens.

L'enquête des démocrates vise à déterminer si le président a abusé de son pouvoir en cherchant à extorquer aux dirigeants ukrainiens la tenue d'enquêtes favorables à sa réélection en utilisant comme levier une aide militaire dont les Ukrainiens avaient désespérément besoin.

Dans sa déposition faite au début du mois, rendue publique ce week-end, Mme Williams a pour sa part qualifié d' inhabituel et d' inapproprié l'appel du président Trump, que celui-ci a au contraire, à de multiples reprises, caractérisé de parfait .

À ses yeux, la requête du président avait des motifs politiques et n'était pas reliée à des objectifs inhérents à la politique étrangère américaine.

Après la publication de sa déposition, le président Trump l'a spécifiquement nommée dans un tweet, sous-entendant qu'il ne la connaissait pas, mais qu'elle faisait partie des anti-Trump .

Selon CNN, le bureau du Mike Pence a ensuite cherché à banaliser son rôle auprès du vice-président, auprès duquel elle est affectée, disant qu'elle travaillait au département d'État.

Le président avait également traité, sans le nommer, M. Vindman d' anti-Trump . Arrivé au pays enfant après être né en Ukraine, ce vétéran de la guerre en Irak a vu son patriotisme mis en doute par des alliés du président.

Deux autres témoignages prévus en après-midi

En après-midi, ce sera au tour de l'ex-envoyé spécial américain en Ukraine Kurt Volker et de l'ancien responsable du dossier russe au sein du NSC Tim Morrison, qui a participé à l'appel entre le président Trump et son homologue ukrainien, de répondre aux questions des élus. Les deux hommes ont démissionné au cours des dernières semaines, mais M. Morrison a affirmé que son départ n'était pas lié à l'affaire ukrainienne. Leurs témoignages avaient été réclamés par les républicains.

Tim Morrison, qui a également entendu l'appel, a cependant déclaré lors sa déposition à huis clos que la conduite du président n'était pas inappropriée . Il a aussi mis en doute le jugement de son subordonné Vindman pour avoir alerté l'avocat du NSC plutôt que sa hiérarchie.

Il a cependant incriminé l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'Union européenne (UE), Gordan Sondland, en affirmant que ce dernier lui avait répété qu'il avait dit à des collaborateurs du président Zelensky que l'annonce des enquêtes pourrait aider au dégel de l'aide militaire. Cela avait poussé M. Sondland à amender sa déposition à huis clos.

M. Morrison aura à ses côtés Kurt Volker.

Les déclarations de plusieurs témoins ainsi que la propre déposition à huis clos de M. Volker et une série de messages textes qu'il a remis aux élus donnent une impression mitigée du rôle qu'il a joué. Selon des témoins, M. Volker a fait partie d'une diplomatie parallèle dont les objectifs étaient contradictoires aux objectifs bipartisans de politique américaine en Ukraine.

Les messages qu'il a remis montrent qu'il a activement cherché à obtenir du nouveau gouvernement ukrainien qu'il mène les enquêtes voulues par Rudy Giuliani, l'avocat personnel du président. Il a aussi servi d'intermédiaire entre M. Giuliani et un proche collaborateur du nouveau président ukrainien.

Il a cependant défendu devant les élus l'intégrité de Joe Biden et a affirmé avoir conseillé aux Ukrainiens de se tenir loin de la politique intérieure américaine.

Comparution très attendue de l'ambassadeur Sondland

Le président Trump en compagnie notamment de Gordon Sondland, à droite Photo : Associated Press / Pablo Martinez Monsivais

Cinq autres témoins viendront donner leur version des faits plus tard cette semaine.

Le témoignage de l'ambassadeur Sondland, mercredi, est très certainement le plus attendu. Plusieurs témoins, publiquement ou à huis clos, l'ont intimement lié aux demandes d'enquêtes auprès de responsables ukrainiens, et ceux qui suivent de près l'enquête ont hâte de voir comment il expliquera certains oublis ainsi que des contradictions entre sa déposition à huis clos et celle d'autres témoins.

Il sera à coup sûr invité à commenter des allégations explosives du diplomate américain le plus haut placé en Ukraine, William Taylor. Lors de sa comparution publique, mercredi dernier, ce dernier a rapporté les propos d'un de ses collaborateurs qui, citant M. Sondland, a soutenu que le président Trump avait plus à cœur les enquêtes sur l'ex-vice-président Joe Biden que l'Ukraine.

L'employé de l'ambassade américaine en Ukraine en question, David Holmes, a lui-même détaillé cette affirmation lors d'une déposition à huis clos vendredi dernier. Les dirigeants démocrates ont d'ailleurs annoncé lundi qu'ils ajoutaient le nom de M. Holmes à la liste des témoins convoqués cette semaine.

Celui-ci a soutenu avoir entendu une conversation téléphonique entre le président Trump et l'ambassadeur Sondland, qui aurait appelé le président depuis un restaurant en Ukraine. Il aurait entendu Donald Trump s'enquérir des enquêtes. Gordon Sondland aurait pour sa part indiqué que le président Zelensky ferait tout ce que réclamerait le président Trump, y compris lancer les enquêtes qu'il réclamait. Il est prêt à vous lécher le derrière , aurait lancé M. Sondland.

Ce dernier avait déjà dû réviser son témoignage à la lumière des déclarations d'ouverture d'autres diplomates. M. Sondland a ainsi reconnu avoir lui-même indiqué aux autorités ukrainiennes que l'aide militaire qu'elles attendaient ne serait sans doute pas dégelée sans l'annonce publique des enquêtes voulues par le président Trump.

Dans leur défense du président, certains républicains ont commencé à dire que M. Sondland pourrait avoir agi de sa propre initiative.

Sur la foi de courriels auxquels il a eu accès, le Wall Street Journal a soutenu, dimanche, qu'il avait tenu la Maison-Blanche, notamment le chef de cabinet par intérim, Mick Mulvaney, au courant de ses démarches.

Le défilé des témoins se poursuivra

Le Comité du renseignement entendra aussi mercredi Laura Cooper, une responsable du Pentagone, ainsi que David Hale, un employé du département d'État.

Fiona Hill, ancienne conseillère sur l'ex-URSS, la Russie et l'Europe au sein du NSC, et David Holmes répondront aux questions des élus jeudi.

Mercredi dernier, deux membres de la diplomatie américaine, George Kent et William Taylor, ont fait état des pressions exercées sur les responsables ukrainiens par des alliés du président Trump, dont Rudy Giuliani, pour forcer des enquêtes politiquement motivées mettant à mal les intérêts nationaux des États-Unis.

Deux jours plus tard, l'ex-ambassadrice Marie Yovanovitch a décrit la campagne de dénigrement, orchestrée notamment par Rudy Giuliani, ayant mené à son rappel prématuré de Kiev. Le président Trump l'a attaquée en plein témoignage.