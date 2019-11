La hausse des primes d'assurance automobile fâche les Albertains

Nassima Way

Cette hausse suit une décision du gouvernement provincial de ne pas renouveler la limite maximum d'augmentation de 5 % instituée par le précédent gouvernement.

Des Albertains ont même déjà reçu leur avis de renouvellement de police d’assurance et ils trouvent le nouveau tarif difficile à digérer.

C’est injuste, je ne sais pas pourquoi je dois payer autant. Danny Parker, automobiliste mécontent

Danny Parker, 45 ans, conduit un camion de la marque Ford à Edmonton. Sa prime d’assurance va passer de 1350 $ à 1885 $ par an et ce machiniste ne comprend pas pourquoi il doit payer 535 $ de plus, alors qu’il n’a jamais été responsable d’accidents .

Je leur ai dit que c’était ridicule Kim Zook, automobiliste mécontent

Kim Zook de Tofield, une petite communauté à l’est d’Edmonton, doit maintenant payer 345 $ de plus par an. Il s'agit ainsi de régler environ 29 $ par mois qu’il n’a pas. Blessé, il ne peut pas travailler et doit payer des factures médicales.

Trente dollars, c’est peut-être peu pour l’ Albertain moyen, mais pour moi, c’est un plein d’essence tous les quatre jours , dit-il.

Pour les compagnies d’assurances, cette hausse est nécessaire pour la survie de l’industrie.

Selon la vice-présidente du Bureau d'assurances du Canada pour l'Ouest canadien, Celyeste Power, les réclamations d’assurance coûtent de plus en plus cher aux assureurs donc un réajustement des tarifs est nécessaire.

Les assureurs ont perdu près de deux milliards de dollars de revenus. Celyeste Power, vice-présidente du Bureau d'assurance du Canada pour l'Ouest canadien

Il y a de plus en plus de technologies dans les voitures […] aussi, leur réparation est coûteuse. Réparer un parechoc coûte maintenant quelques milliers de dollars alors qu'avant ça ne coûtait que quelques centaines de dollars , explique-t-elle.

De nombreux Albertains ont l'intention de faire jouer la concurrence pour trouver de meilleurs tarifs. Photo : iStock

Par ailleurs, le coût des réparations a augmenté de 25 % en 10 ans, selon le Groupement des assureurs automobiles

Les augmentations doivent être approuvées par l’Alberta Automobile Insurance Rate Board, un conseil chargé de réglementer les tarifs dans la province.

Avec des informations de CBC