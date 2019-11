La carrière de Victor Dallaire saluée

Plus tôt dans la journée, l’homme de 77 ans a ouvert les portes de son atelier de La Baie à Radio-Canada. Il est revenu sur des éléments de sa prolifique carrière par l’entremise d’anecdotes de voyages et de photographies.

Des membres de sa famille, présents lors du passage de notre équipe, ont attiré l’attention sur ce qu’ils considèrent comme leurs œuvres favorites dans la maison.

Le sculpteur a accumulé toutes sortes de croquis au fil des années de travail dans son atelier de La Baie. Photo : Radio-Canada / Flavie Villeneuve

Réjean Frénette note que son beau-frère travaille beaucoup « avec sa mémoire et son imagination ».

Je suis parti en Europe pour des expositions, je suis revenu en voulant apporter du détail sur les visages , a mis en contexte le sculpteur. Victor Dallaire façonne sa matière de prédilection depuis l’adolescence. Après 60 ans de métier, le bois n'a plus de secrets pour lui.

Je savais que j'allais faire ça. J’étais jeune et j'avais tout le temps un couteau dans les mains. Victor Dallaire, sculpteur

Dès l'adolescence, Victor Dallaire savait qu'il gagnerait sa vie en tant que sculpteur. Photo : Courtoisie : Victor Dallaire

Des heures dans l’atelier

Quand il entre dans son atelier, couteaux en main, Victor Dallaire s'assoit rapidement devant l’oeuvre en cours de réalisation. Concentré, silencieux, le sculpteur peut demeurer des heures dans son antre de création.

Des fois, je faisais des 12 heures. Ça dépendait des commandes, mais quand on m’embarque dans une oeuvre que j’aime faire, je peux mettre 20 heures et je ne fatigue pas. Victor Dallaire, sculpteur

Malgré l'amour et la passion qu'il voue à son travail d’artiste, Victor Dallaire a été forcé de prendre une pause en raison d’un cancer.

J'ai arrêté cinq ans à cause de ma maladie, mais là, c'est stabilisé. Je commence à être en forme un peu pour sculpter des petites commandes, pour m'amuser un peu , fait-il valoir.

La mairesse de Saguenay, Josée Néron, le lieutenant-gouverneur du Québec, Michel Doyon, et le député de Dubuc, François Tremblay, ont souligné la prolifique carrière de l'artiste baieriverain Victor Dallaire, lundi, à l'hôtel de ville. Photo : Radio-Canada / Flavie Villeneuve

La Médaille du lieutenant-gouverneur a pour but de souligner l’engagement bénévole et promouvoir la détermination et le dépassement de soi de Québécois au parcours exceptionnel et inspirant.