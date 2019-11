Fonderie de Belledune : négociations délicates entre le syndicat et la direction

Sur les 420 employés de la fonderie, 280 sont syndiqués.

Les conditions de ces licenciements se jouent durant quatre journées de négociations. Ces journées sont déterminantes pour la précision des détails concernant les indemnités de licenciement et la livraison des retraites.

Pour Denis Guitard, employé syndiqué de la fonderie, le plus important est d’obtenir un bon forfait de départ et de conserver toutes les pensions pour les employés qui sont à l'aube de la retraite.

Astheure, on ne le sait pas, mais Glencore a dit qu’il allait nous donner un package de quittance et que ceux qui sont proches de la retraite vont recevoir leur pension , soutient Denis Guitard, employé de la fonderie depuis 16 ans.

Malgré cette situation difficile, M. Guitard garde le moral et dit avoir confiance en son syndicat pour prévoir de bonnes indemnités. Grâce à celles-ci, l’employé de la fonderie souhaite retourner aux études et se reconvertir dans le domaine de la santé.

On a très bon syndicat et on a un très bon comité de négociation. La communauté nous soutient beaucoup.

Denis Guitard, employé syndiqué de la fonderie