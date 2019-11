Le procès sur le système privé de santé en C.-B. entame sa dernière ligne droite

Une bataille judiciaire lancée par le Dr Brian Day il y a 10 ans sur les services de santé du secteur privé en Colombie-Britannique entrevoit le bout du tunnel. Cette affaire , qui pourrait changer le paysage du système de santé de la province et avoir un impact dans le reste du Canada, entame les plaidoiries finales des différentes parties, lundi.

Le Dr Day, propriétaire d'une clinique privée à Vancouver, réclame le droit de facturer ses patients pour des soins de santé offerts dans le système public, ce que la province interdit et à travers quoi les défenseurs du système public voient un système à deux vitesses.

Selon le médecin, des milliers de Britanno-Colombiens dépassent le temps d’attente maximal établi par la province pour des interventions chirurgicales non urgentes. Comme il le réitère depuis ces années de procédures judiciaires, les restrictions imposées au privé menacent directement le droit à la vie et à la sécurité des patients .

La province ne peut pas promettre des soins de santé dans les meilleurs délais et omettre ensuite de les délivrer à temps et à la fois. Dr Brian Day, cofondateur d'une clinique privée à Vancouver

Pour justifier sa requête, Brian Day s’appuie entre autres sur l’exemple du Québec où l'arrêt Chaoulli autorise les patients à payer pour obtenir des services plus rapide depuis 2005. Depuis, des cliniques privées québécoises offrent des tests et des opérations chirurgicales mineures plus rapidement que dans le secteur public.

De leur côté, dans leurs plaidoyers finaux la semaine prochaine, les avocats de la province entendent défendre la loi du gouvernement qu’ils disent essentielle au maintien d'un système de santé publique fort et égalitaire.

La Coalition pour la santé en Colombie-Britannique, qui a le statut d'intervenant dans cette cause, est du même avis. Nous avons rejoint ce procès parce que nous croyons en la défense d'un système de santé publique où tout le monde est couvert, tout le monde est traité de manière égale et personne ne fait faillite pour payer les soins dont ils ont besoin , souligne la représentante de l'organisme, Edith MacHattie.

Alors que la province refuse de divulguer la somme payée par les contribuables depuis 2009 dans cette affaire, le Dr Day déclare avoir déboursé environ 6 millions de dollars, dont une grande partie provient de la Canadian Constitution Foundation.

Avec des informations de Timothé Matte-Bergeron et de CBC