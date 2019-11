Mario Simard favorable au mouvement « Je crois en ma région »

La porte-parole du regroupement est la prédécesseure de Mario Simard, l’ex-députée néodémocrate Karine Trudel.

Assermenté vendredi, Mario Simard rappelle que les grands projets comme ceux de GNL Québec et de Gazoduq doivent toutefois obtenir l’approbation du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) pour aller de l'avant.