Une nouvelle murale à la marina d’Aylmer

Les doigts un peu gelés, Maria-Rosa Szychowska explique qu’il n’a pas été facile de terminer son oeuvre entamée le 9 octobre dernier. La neige et la pluie des derniers jours ont entre autres ralenti son travail et le séchage de la peinture. L'artiste espère maintenant ravir les résidents de la région et les touristes qui viendront admirer le résultat d’une vingtaine de jours et de quelque 120 heures de travail.

Dans un amalgame de couleurs chaudes, la muraliste a tenté de rassembler toutes les demandes de la Ville de Gatineau, qui l’a mandatée pour décorer le mur de l’usine de production d’eau potable du secteur Aylmer.

L’oeuvre, financée par des fonds publics et d’autres provenant d’organismes locaux, est destinée à dynamiser le parc des Cèdres et devait représenter des parcelles de l’histoire de la région.

J’ai représenté une petite fille qui joue avec des bateaux en papier pour montrer que c’est elle qui la crée, la nouvelle histoire. Maria-Rosa Szychowska, muraliste

La muraliste Maria-Rosa Szychowska. Photo : Radio-Canada / Christelle D'Amours

Le lien, c’était la vie maritime , explique celle qui a également peint un canot amérindien, un bateau à voile et le G.B.Greene, un bateau à vapeur qui a marqué l’histoire du port d’Aylmer. L’Auberge Symmes, édifice important dans le développement du transport en Outaouais, est aussi illustrée sur la murale.

Maria-Rosa Szychowska a déjà réalisé une dizaine d’oeuvres d’art public sur le territoire de Gatineau. Elle se plaît à imaginer faire de sa région une destination d’art urbain.