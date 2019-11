Un invité indésirable à la marina de Trois-Rivières

L’histoire a commencé en octobre, alors que la marina de Trois-Rivières recevait un appel d’urgence de la part du propriétaire en raison de l’eau qui entrait et menaçait son embarcation.

Lorsqu’il y a urgence, la marina a le devoir de prêter assistance , explique le président du conseil d’administration de l’organisation à but non lucratif (OBNL), Mario Cossette. C’est ce qui a été fait ce jour-là.

Depuis, les administrateurs de l’organisme disent avoir tout fait ce qui était en leur pouvoir pour permettre au propriétaire de revenir chercher son embarcation, mais il n'est jamais allé la récupérer. Le voilier a donc été déplacé en eaux peu profondes, où il coule petit à petit, à défaut d’avoir la grue nécessaire pour le sortir de l’eau.

Une opération délicate que la direction de la marina affirme avoir tenté de faire sans succès; ses équipements ne sont pas suffisants considérant le poids du bateau qui a pris l’eau.

Des réparations ont été faites, mais le voilier a besoin de travaux importants impossibles à réaliser dans les installations de la marina, selon Mario Cossette.

Toutes ces opérations ont demandé temps et argent à l’organisation. Des avis ont été envoyés au propriétaire, qui n'a pas payé ses factures.

Il a pour 6000$ ou 7000$ de factures. On a même fait une offre, on a dit au monsieur : "si vous vous en allez, on ne vous chargera rien". Ça n’a rien donné.

Mario Cossette, président du conseil d’administration de la Marina de Trois-Rivières