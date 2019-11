6000 livres de l'Association minière distribués dans les écoles primaires

À bord les trésors se veut un livre pour inculquer aux enfants de 4 à 8 ans les bénéfices des métaux et minéraux. Il présente plusieurs utilisations des métaux extraits des mines dans les objets du quotidien.

La coordonnatrice aux communications pour les mines Agnico Eagle, Laurie Théberge, explique que cette initiative vise aussi à favoriser la lecture chez les enfants. Bien sûr, c’est sous forme amusante, éducative et ludique. Ce sont des personnages qui les rejoignent , souligne Mme Théberge.

Cette initiative-là, c’est vraiment pour mieux faire connaître notre industrie (aux enfants) Josée Méthot, présidente-directrice générale de l’Association minière du Québec

De l’aveu même de la présidente de l’Association minière du Québec, Josée Méthot, la démarche vient répondre aux intérêts de l’industrie minière. Par l’éducation, on fait connaître notre industrie, explique-t-elle. On veut aussi développer l’intérêt de l’enfant vers notre industrie. Parce qu’on le sait que c’est la main-d’oeuvre, la relève, le futur également .

Une limite est franchie, selon une professeure

Arianne Robichaud, professeure en sociologie de l’éducation à l’Université du Québec à Montréal et qui s’intéresse notamment aux enjeux éthiques, croit que cet événement pourrait créer un précédent dangereux. Après avoir pris connaissance du livre et des communications des organisations derrière le livre, elle pose un regard critique sur la démarche.

Selon elle, les entreprises privées ou groupes d’intérêts ne devraient pas s’immiscer aussi facilement dans les écoles primaires. De voir des occurrences de ces liens aussitôt qu’à l’école primaire, c’est ce que je trouve particulièrement dangereux, tendancieux, souligne-t-elle. L’école devrait être imperméable à ce genre de pénétration de l’entreprise en son sein.

On pourrait facilement dire “il y a rien là” (avec l’initiative), qu’il n’y a pas de quoi s’inquiéter, mais il faut absolument lire et essayer de comprendre cette initiative à la lumière des intérêts propres d’une entreprise ou d’une minière. Si cet événement peut nous pousser au moins à amorcer la discussion et se donner quelques pistes de réflexion pour l’avenir, je pense qu’il faut absolument le faire. Arianne Robichaud, professeure en sociologie de l’éducation à l’Université du Québec à Montréal.

Selon Mme Robichaud, on ne peut faire abstraction du fait que la finalité d’une entreprise n’est pas la même que celle d’un établissement scolaire. S’il y a cet intérêt caché de recrutement pour de futures générations ou de créer une espèce d’environnement où c’est positif de penser à s’engager dans une telle entreprise, c’est là où l’enjeu éthique se révèle , souligne-t-elle.

L'intérieur du livre, un ouvrage qui sert à mieux faire connaître l'industrie minière. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Malaise au syndicat de l’enseignement

Au Syndicat de l’enseignement de l’Ungava et de l’Abitibi-Témiscamingue, cette initiative a suscité un certain malaise. Dans un premier temps, leur présidente, Hélène Lambert, salue la reconnaissance de l’importance de la lecture pour les jeunes par Agnico Eagle. Nous sommes conscients que pour plusieurs élèves (de milieux défavorisés), ce sera peut-être le seul livre qu’ils recevront (cette année) , croit-elle.

Cependant, elle estime que le contenu du livre est trop orienté . Elle émet aussi une certaine réserve avec le fait qu’une entreprise privée et un groupe d’intérêt puissent ainsi distribuer leur matériel aux jeunes, par l’entremise des écoles. Si nos écoles acceptent à bras ouverts ces dons, c’est parce qu’il y a un sous-financement de nos écoles , déplore-t-elle.

Le ministère en réfère aux établissements d’enseignement

Invité à réagir à une telle démarche, le ministère de l’Éducation nous a répondu par courriel que c’est aux établissements scolaires de déterminer si le matériel proposé aux élèves dans leur enceinte est convenable et n'enfreint pas les lois.

Du côté de la Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois, on estime que le livre n’enfreint aucune loi ou politique de l’établissement. On a donc accepté de permettre la distribution dans les écoles primaires et on se réjouit de la générosité de l’entreprise. Ces organisations ne font pas de sollicitation commerciale, donc pour nous, il n’y a aucun problème , explique Caroline Neveu, conseillère en communications.

Questionnée à savoir si l’accès des entreprises privées aux écoles devrait susciter la réflexion, la CSOB, saisit mal la pertinence de la question. Je pense qu’il faut revenir à l’essentiel de ce don-là, qui est de mettre en valeur la lecture , conclut Mme Neveu.