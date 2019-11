Transport de veaux : une nouvelle réglementation qui dérange

À partir du 20 février, les veaux destinés à l'encan ne pourront passer plus de douze heures consécutives sans alimentation, abreuvement et repos . Cette période inclut le temps nécessaire au chargement des animaux, au transport et au déchargement, jusqu’à ce que des aliments et de l’eau leur soient de nouveau fournis.

Après cet intervalle, au moins huit heures de repos devront être consenties à l’animal avant de reprendre la route.

Il s’agit d’une modification apportée au Règlement sur la santé des animaux par l’Agence canadienne d’inspection des aliments dans le but d’améliorer le bien-être animal.

La réglementation précédente datait de 1977 et limitait le confinement d’un animal à 18 heures, sans égard à son accès à l’alimentation avant ou après le transport. Cinq heures de pause étaient nécessaires entre deux épisodes de transport.

Des distances trop grandes

La nouvelle limite de temps est problématique pour les éleveurs laitiers les plus à l'est du territoire gaspésien, car le trajet vers l’encan de Saint-Hyacinthe dépasse 12 heures. De nombreux veaux laitiers mâles transitent vers la Montérégie avant de prendre la route vers des parcs d’engraissement.

La ferme la plus à l'est en Gaspésie se situe à Shigawake. Photo : Radio-Canada / Adrianne Gauvin-Sasseville

Le président du conseil des producteurs de lait Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Normand Barriault, estime que le règlement va entraîner des pertes financières aux agriculteurs, déjà affectés par la chute des prix des veaux.

Les producteurs gaspésiens explique-t-il, pourraient être exclus par certains acheteurs qui ne veulent pas avoir à se soucier de nourrir et de donner une pause aux animaux en route. En limitant le nombre d’acheteurs, ça fera en sorte que le prix payé aux producteurs sera à la baisse.

De son côté, l'Union des producteurs agricole de la Gaspésie-Les Îles qui offre le transport collectif des veaux laitiers n'a pas encore trouvé de solution, à trois mois de l’entrée en vigueur du nouveau règlement.

On essaie de voir si les animaux pourraient être alimentés à l’encan du Bic avant de reprendre le transport vers Saint-Hyacinthe, explique l'agent syndical Germain Babin. Mais, à l’heure actuelle, il n’y a rien d’établi.

La plupart des veaux laitiers mâles vendus à l’encan ont à peine 10 jours et boivent du lait au biberon. Ils ne peuvent s’abreuver de façon autonome.

Report demandé

La Fédération des producteurs de bovins du Québec estime qu'Ottawa a annoncé ses nouvelles règles de façon précipitée.

Elle demande un report de l’entrée en vigueur du règlement, afin de laisser le temps aux producteurs de changer leurs pratiques, mais aussi pour connaître les conclusions d’études scientifiques en cours dans le domaine du bien-être animal.

L'encan de Saint-Hyacinthe est un passage obligé pour de nombreux veaux laitiers du Québec, de l'Abitibi à la Gaspésie. Photo : Radio-Canada

Ils n’ont pas pris le temps de consulter les producteurs pour connaître les problématiques de transport, ajoute le président de la Fédération, Claude Viel. La réglementation comporte des aberrations qui touchent plusieurs régions du Québec, mais la ministre ne semble pas vouloir reporter le règlement.

Claude Viel précise toutefois qu’Ottawa a ouvert la porte à des assouplissements réglementaires.

Pour l’instant, on n’a aucune information, on est dans le néant à trois mois de l’application du règlement. C’est ridicule! Claude Viel, président de la Fédération des producteurs de bovins du Québec