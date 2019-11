Le bilan final des consultations publiques du Projet 13-30 est dévoilé

La MRC de Rimouski-Neigette et la Ville de Rimouski ont dévoilé aujourd'hui le bilan du Projet 13-30. Le rapport conclut que les jeunes sont soucieux de l'environnement, qu'ils veulent être écoutés et informés, qu'ils veulent un milieu de vie dynamique et qu'ils souhaitent avoir de l'influence sur les décisions de leur municipalité.