Fierté Val-d’Or se distingue sur la scène provinciale

Fierté Val-d’Or a remporté un prix samedi soir au Gala Arc-en-ciel organisé par le Conseil Québécois LGBT et la Banque Nationale, à Montréal.

L’organisme était en nomination dans la catégorie Projet par excellence 2019.

Fierté Val-d’Or a organisé son premier festival de la Fierté LGBTQ+ en mai dernier.

La présidente de Fierté Val-d'Or, Maryse Ouellet, explique que cet événement, qui a attiré 1600 personnes, faisait aussi une place de premier plan aux autochtones.

Pour nous c’était vraiment important de mettre en avant-plan les premières nations justement parce que Val d’Or est un territoire anichinabé. C’était primordial pour nous d’avancer vers une réconciliation et de démontrer qu’ensemble nous pouvons faire de grandes choses pour la communauté. Ce qui est plaisant, c’est que la chef autochtone de Lac-Simon, Adrienne Jérôme, était là pour la prière d’ouverture du festival et on a aussi eu des danseurs traditionnels à notre journée communautaire , se réjouit Maryse Ouellet.

Les organisateurs du festival ont déjà annoncé qu’il y aura un deuxième festival de la Fierté LGBTQ+ en 2020.