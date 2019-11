Les colonies israéliennes conformes au droit international, selon Washington

Le gouvernement américain ne considère plus que les colonies israéliennes de Cisjordanie sont contraires au droit international, comme le stipule depuis 1978 un avis juridique du département d'État.

Le secrétaire d'État, Mike Pompeo, en a fait l’annonce lundi. Pour l’administration Trump, toute question juridique à ce sujet devrait être traitée par les tribunaux israéliens.

Après avoir examiné soigneusement tous les arguments de ce débat juridique, [nous concluons que] l'établissement de colonies de civils israéliens en Cisjordanie n'est pas en soi contraire au droit international. Le secrétaire d'État Mike Pompeo

Cette annonce intervient un an et demi après le déplacement de l’ambassade des États-Unis vers Jérusalem reconnaissant cette ville comme la capitale d’Israël et la fermeture du bureau diplomatique palestinien à Washington.

Les colonies israéliennes installées sur les territoires palestiniens occupés par Israël depuis 1967 sont jugées illégales par l'ONU. Une grande partie de la communauté internationale y voit un obstacle majeur à la paix.

La décision, rapidement saluée par le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou, risque de faire réagir les Palestiniens ainsi que la communauté internationale et de mettre à mal le plan de paix promis par les États-Unis.

Pour M. Nétanyahou, cette décision corrige une erreur historique . Le bureau du président palestinien, Mahmoud Abbas, estime l’annonce de Washington en contradiction totale avec le droit international , a indiqué un porte-parole.

Le négociateur palestinien Saeb Erekat a quant à lui dénoncé une décision irresponsable . La Jordanie y voit carrément un changement de ligne aux dangereuses conséquences .

Même si elle a une portée symbolique, cette décision pourrait par ailleurs aider Benyamin Nétanyahou, qui joue actuellement sa survie politique après avoir échoué à former un gouvernement de coalition à la suite de la plus récente élection israélienne, tenue en septembre dernier.