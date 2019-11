Plus de 100 000 enfants détenus aux États-Unis, déplore l’ONU

Selon le chercheur Manfred Nowak, principal auteur de l'étude mondiale des Nations unies sur les enfants privés de liberté, ce total comprend les enfants emprisonnés avec leurs parents de même que ceux qui sont détenus dans un autre endroit que leurs parents.

Il s’agit selon lui d’une estimation prudente basée sur les chiffres officiels et des sources complémentaires qu’il qualifie de très fiables .

La mise en détention de milliers d’enfants séparés de leurs parents lors de leur arrestation par les autorités frontalières américaines, sur ordre de l’administration Trump, avait bouleversé l’opinion publique à l’été 2018.

La demande des Nations unies à Washington de mettre fin à cette pratique jugée inadmissible et cruelle était restée lettre morte à la Maison-Blanche. L'administration Trump estime que ces mesures sont nécessaires pour faire face aux vagues d’immigration illégale en provenance d’Amérique latine par la frontière mexicaine.

La détention d'enfants liée aux migrations ne doit jamais être envisagée [...] dans l'intérêt de l'enfant. Il y a toujours d'autres solutions , a rétorqué Manfred Nowak lundi à Genève.

Séparer les enfants de leurs parents, comme cela a été fait par l'administration Trump, même de jeunes enfants, à la frontière avec le Mexique [...] constitue un traitement inhumain à la fois pour les parents et pour l'enfant. Manfred Nowak, auteur de l'étude mondiale des Nations unies sur les enfants privés de liberté

Les agents américains à la frontière procèdent à l'arrestation d'un groupe de migrants en provenance du Honduras, qui compte plusieurs enfants. Photo : Getty Images / Mario Tama

Selon M. Nowak, l'administration américaine n'a pas répondu au questionnaire que lui avaient envoyé les chercheurs de l’ONU pour mener cette étude.

Les États-Unis sont par ailleurs le seul pays des Nations unies à ne jamais avoir ratifié la Convention des droits de l'enfant, qui stipule que la détention des enfants ne doit être utilisée que comme une mesure de dernier recours et pour la durée possible la plus courte .

Sept millions d'enfants privés de liberté

Selon les données compilées par Manfred Mowak, plus de 7 millions d’enfants sont actuellement incarcérés dans le monde dans diverses structures pour enfants, dans des centres de détention pour migrants, dans des cellules de garde à vue de la police, des prisons et autres lieux de détention .

Le rapport ne comptabilise pas en outre les enfants détenus par des groupes armés non étatiques et par des groupes terroristes, précise M. Nowak.

Il ressort clairement des opinions exprimées par les enfants dans l’étude que, pour eux, la privation de liberté signifie essentiellement la privation de leur enfance , souligne le rapport présenté ce lundi à Genève.

Selon le rapport remis aux Nations unies, ces enfants, qui sont littéralement invisibles dans les sociétés qui les détiennent, sont souvent victimes d’abus, de négligence et d’exploitation.

Plutôt que de grandir avec leur famille ou dans un milieu de type familial dans le contexte des systèmes de protection de l’enfance, les enfants sont détenus dans des institutions ou des centres de détention de la justice pénale et grandissent sans liberté. Extrait de l'étude mondiale des Nations unies sur les enfants privés de liberté

Une fillette de 4 ans grandit derrière les barreaux en Argentine, élevée par sa mère condamnée à la prison pour vol. Photo : Reuters / Carolina Camps

Des 7 millions d’enfants détenus dans le monde, au moins 410 000 le sont directement dans des prisons ou des centres de détention provisoires, et ce chiffre ne comprend pas le million d’enfants détenus chaque année par la police, souligne Manfred Nowak.

Comme chez les adultes, la privation de liberté chez les enfants a pour effet d’aggraver leurs problèmes de santé et aussi d'en faire apparaître de nouveaux, comme l’anxiété, la dépression, les pensées suicidaires et le stress post-traumatique, selon l’étude.

Les troubles psychiatriques chez les enfants en détention peuvent également décupler pendant la détention, d'après les experts qui ont participé à l’étude de l’ONU. Ils ajoutent qu'il y aurait une corrélation entre la détention en jeune âge et la mort précoce des enfants une fois libérés.

L’enfance est une période clé pour les êtres humains qui développent leur personnalité, leurs relations affectives, leurs aptitudes sociales et leurs talents au cours de cette étape de la vie.