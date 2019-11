Un policier fait son épicerie et tombe sur un homme recherché à l'Î.-P.-É.

Steven Joseph Flynn, 40 ans, était illégalement en liberté depuis le mois de juin dernier.

Le policier a procédé à son arrestation dans le stationnement du Walmart.

L'accusé comparaîtra en cour le 18 novembre prochain pour répondre à un certain nombre d'accusations, telles que fuite de la police, liberté illégale, résistance à l'arrestation, conduite interdite, conduite dangereuse d'un véhicule à moteur, manquements aux conditions de probation et possession de biens volés de plus de 5000 dollars.