Un débat environnemental sur les réseaux sociaux dérape pour un militant écologique

Le militant écologique était loin de se douter que son idée, inspirée d’une motion rejetée par le conseil municipal de Vancouver, en 2005, allait provoquer une vague de commentaires indésirables.

Dès que j’ai publié des articles sur le sujet, j’ai commencé à recevoir des messages haineux , indique-t-il, ajoutant qu’il cherchait simplement à relancer le débat autour de l’utilisation des souffleuses à feuilles.

L’homme a été étonné de constater qu’une discussion sérieuse sur les changements climatiques se soit transformée en une vague de messages haineux.

Les gens m'insultaient, me menaçaient, me suggéraient de me suicider. C’était assez surprenant de recevoir autant de propos comme ceux-là.

Aatash Amir, militant écologique