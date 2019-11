Hausse des vignettes obligatoires pour se stationner dans le Plateau-Mont-Royal

Dans les prochains mois, l’administration locale compte effectivement revoir nettement à la hausse les secteurs exigeant une vignette.

L’arrondissement a pour objectif d’augmenter le ratio d’espaces réservés aux détenteurs de permis à environ 70 % en 2020 , confirme Michel Tanguay, responsable des communications du Plateau.

Actuellement, près de la moitié des espaces dans les rues résidentielles sont sans restriction, soit environ 10 000 places, indique l’arrondissement.

Les zones de vignettes sont généralement trop petites pour combler la demande des résidents et c'est pourquoi elles sont agrandies.

Au sein de l'équipe du nouveau maire Luc Rabouin, on mentionne que cette mesure permettra de générer de nouveaux revenus. Le manque à gagner, pour le prochain budget de l'arrondissement, est d’environ 2 millions de dollars.

Avec, notamment, l’augmentation des espaces réservés aux vignettes, mais aussi la hausse du prix de ces mêmes vignettes, le Plateau vise à récupérer près de 427 000 $ l’année prochaine.

Ça va nous permettre d’équilibrer le budget, mais aussi de continuer d’accélérer la transition écologique , glisse-t-on au sein de l'arrondissement.

Un ménage sur deux possède une voiture

Sur le Plateau, un peu plus d’une famille sur deux possède un véhicule immatriculé. Selon l’arrondissement, en 2018, on dénombrait 30 000 véhicules pour 57 000 ménages. De ce nombre, moins de la moitié (13 000) s'est procuré une vignette annuelle, selon une moyenne observée entre 2015 et 2018.