Fonte printanière plus importante à prévoir au sud de la Saskatchachewan

Le sud de la Saskatchewan a reçu plus de pluie et de neige au cours de l’automne, ce qui laisse présager une quantité plus importante d'eau lors de la fonte printanière l'an prochain.

L'Agence de sécurité de l'eau de la Saskatchewan a dévoilé son dernier rapport sur les conditions de gel dans la province.

Selon le rapport, le sud de la Saskatchewan a reçu au cours de l’automne davantage de précipitations que la normale. Les sols ont gelé avec un plus haut taux d’humidité, ce qui risque d'entraîner un ruissellement des eaux plus important au cours du printemps.

Les régions de Swift Current et le bassin de la rivière Souris sont les secteurs les plus touchés. Le mois de septembre 2019 arrive au deuxième rang des mois de septembre les plus pluvieux à Estevan en 103 ans, avec 160 mm de précipitations.

L’Agence révèle que le nord de la Saskatchewan n’est pas touché par cette augmentation des précipitations. Kindersley et la région entre Saskatoon et Prince Albert ont été plus sèches que les normales de saison.

Ce rapport permet à l'Agence de sécurité de l'eau de la Saskatchewan de préparer les plans d’action pour la fonte printanière. La société d’État surveillera les chutes de neige au cours de l’hiver et publiera un avis sur la fonte des neiges attendue pour 2020.