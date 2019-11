Des mitaines et des tuques à la rescousse des plus démunis à l'Î.-P.-É.

Ces sacs sont remplis de tuques, de mitaines et de chaussettes de laine. Ces paquets sont laissés là pour quiconque a besoin de se réchauffer à l'approche de l'hiver.

Le message, c'est vraiment qu'ils comptent pour nous et que nous faisons ça pour eux par amour , explique Betty Begg-Brooks, la femme derrière ces petits gestes.

Photo : CBC

Elle indique qu'elle continue ce projet de sacs de vêtements depuis cinq hivers. Tous les vêtements qu'elle a offerts durant cette période lui ont été donnés par d'autres personnes qui voulaient aider.

Betty Begg-Brooks gère un magasin appelé Gifts from the Heart, qui redonne tous les articles qui lui sont apportés en cadeaux aux plus démunis.

Elle espère que les sacs de vêtements trouveront refuge chez des personnes qui en ont réellement besoin.

Quand j'étais enfant, il y avait des choses que je ne pouvais pas avoir et vous savez, on n'oublie jamais ce sentiment , dit Mme Begg-Brooks. Si je peux aider une de ces personnes qui a froid en lui offrant des vêtements chauds, j'ai fait mon travail.

C'est la première année que Betty Begg-Brooks reçoit de l'aide d'une équipe de bénévoles pour l'installation des sacs de vêtements.

Photo : CBC

Rebecca Kewley est l'une de ces personnes qui offrent de leur temps pour déposer les sacs au parc.

Si les gens ont besoin de quelque chose, j'ai envie de leur donner, je n'aime pas voir les gens manquer de quelque chose , exprime Mme Kewley.

Elle croit que des projets comme ceux-là apportent beaucoup à la communauté insulaire.

J'emmène même mes enfants parce que je crois que c'est une bonne chose pour tout le monde, parce que tu ne sais jamais ce qui peut t'arriver , souligne-t-elle.

Un grand succès

Plus tôt cette semaine, Bettu Begg-Brooks et son équipe de bénévoles ont accroché 24 sacs de vêtements chauds à Rochford Square. Deux jours plus tard, il ne restait plus aucun sac.

La jeune femme désire continuer de préparer des paquets et de les accrocher au parc de Charlottetown durant tous les mois de l'hiver.