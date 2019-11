Dans la tête du premier ministre Trudeau

Justin Trudeau dévoilera mercredi la composition de son conseil des ministres. Radio-Canada a réuni d’anciens politiciens d’allégeances diverses et leur a demandé de s’entendre sur un cabinet fictif. Difficile, vous dites? Surtout en 60 minutes.

Pour le premier ministre du Canada, l’exercice, fort complexe, est crucial : choisir les membres de la brigade qui va l’accompagner sur le champ de bataille d’un gouvernement minoritaire.

Il doit faire le pont avec l’Ouest canadien, trouver le bon interlocuteur pour gérer les relations difficiles avec les premiers ministres provinciaux, assurer une place de choix au Québec et se préparer à une joute parlementaire ardue.

Quatre vétérans de la politique ont accepté de mettre leur affiliation partisane de côté pour former ensemble un conseil des ministres. Au milieu des échanges animés, ils ont dû se rallier malgré les désaccords.

Certes, l’exercice est imparfait. Il vise surtout à alimenter les réflexions et à tourner les projecteurs vers les joueurs à surveiller d’ici le dévoilement du véritable cabinet.

Nos stratèges Hélène Scherrer, ancienne ministre du Parti libéral du Canada

Lawrence Cannon, ancien ministre du Parti conservateur du Canada et ex-ambassadeur

Gilles Duceppe, ancien chef du Bloc québécois

Françoise Boivin, ancienne députée du Nouveau Parti démocratique et du Parti libéral du Canada

Gilles Duceppe, Françoise Boivin, Lawrence Cannon et Hélène Scherrer ont tenté d'imaginer quel pourrait être le conseil des ministres de Justin Trudeau. Photo : Radio-Canada

Joueurs clés

Chrystia Freeland, une étoile du gouvernement Trudeau, décrocherait le poste de vice-première ministre (fonction inexistante lors du premier mandat) et de ministre des Affaires intergouvernementales.

Ses talents de négociatrice seraient mis à profit pour traiter avec les premiers ministres conservateurs des provinces. Qui de mieux que la chef de la diplomatie canadienne? , a fait remarquer l’ancien ambassadeur Lawrence Cannon.

Elle serait remplacée aux Affaires mondiales par l’ancien astronaute Marc Garneau, qui présidait le Comité du Cabinet chargé des relations canado-américaines.

Bill Morneau conserverait son poste aux Finances.

La stabilité économique, c’est le mot d’ordre du gouvernement Trudeau. Je ne pense pas qu’ils veulent repartir à zéro là-dessus. Françoise Boivin

Avec son passé d’avocate, Catherine McKenna deviendrait ministre de la Justice, après un passage difficile à l’Environnement.

La place du Québec

Selon nos experts, l’écologiste Steven Guilbeault ferait son entrée au Cabinet, mais pas à l’Environnement. Une avenue qui a été confirmée à Radio-Canada lundi soir, nos sources précisant qu'il serait nommé ministre du Patrimoine canadien.

Gilles Duceppe propose de l’envoyer à Innovation, Sciences et Développement économique.

Je trouve que ça touche l’avenir de l’économie et M. Guilbeault se sentirait à l’aise avec ses préoccupations environnementales. Gilles Duceppe

Le ministre des Infrastructure et des Collectivités François-Philippe Champagne aurait désormais un titre supplémentaire : lieutenant du Québec.

Le député de Saint-Maurice–Champlain pourrait être la voix des régions de la province.

Ça prend quelqu’un de l’extérieur de Montréal , affirme Gilles Duceppe, puisque le gros de la députation libérale se concentre à Montréal.

Un Québécois, Joël Lightbound, deviendrait ministre de l’Immigration pour composer avec les demandes du gouvernement Legault.

Françoise Boivin croit cependant que ce serait dommageable du point de vue politique pour M. Lightbound, un élu de la région de Québec.

Je ne souhaiterais pas ça à mon pire ennemi. Françoise Boivin

Pablo Rodriguez, un politicien expérimenté, deviendrait leader du gouvernement à la Chambre des communes, un atout dans un contexte minoritaire.

L’Ouest

En l’absence de députés libéraux en Alberta et en Saskatchewan, le gouvernement Trudeau doit combler le vide.

C’est un ministre bilingue de la Colombie-Britannique, Jonathan Wilkinson, qui se retrouverait avec l’épineux portefeuille de l’environnement. Il faut penser que la Colombie-Britannique fait partie de l’Ouest , rappelle Françoise Boivin.

Jim Carr, un ministre de Winnipeg, se retrouverait aux Ressources naturelles, malgré son état de santé.

Un autre élu de Winnipeg, Kevin Lamoureux, ferait son entrée au cabinet au ministère du Développement rural, question de donner du poids aux Prairies.

Une proposition de l’ancien ministre conservateur Lawrence Cannon a été retenue par le groupe : nommer l’ancien ministre Ralph Goodale conseiller spécial au Bureau du premier ministre pour l’Ouest. Il n’aurait pas le titre de ministre cependant.

Il n’est pas facile à remplacer, Ralph, un gars solide qui a l’oreille du premier ministre , fait remarquer l’ancienne ministre Hélène Scherrer.

Moi je ne nommerais pas de sénateurs au cabinet ou des gens de l’extérieur. Je pense que ça ferait énormément de grogne. Hélène Scherrer

Le cabinet fictif de nos stratèges conserve la même taille (34 ministères) et la parité (17 femmes et 17 hommes).

Ils ont opté pour le changement et beaucoup de mouvement autour de la table.

Vingt ministres changeraient de fonction et cinq nouveaux visages s’ajouteraient.

Certains ministères seraient scindés (Condition féminine et Développement international) et d’autres fusionnés (Services aux Autochtones et Relations Couronne-Autochtones).

Le cabinet fictif du premier ministre Justin Trudeau. Photo : Radio-Canada

Le cabinet fictif :

Chrystia Freeland (Ont.)

Vice-première ministre du Canada, Affaires intergouvernementales et Commerce intérieur

Bill Morneau (Ont.) *
Finances

Finances

Marc Garneau (Qc)
Affaires étrangères

Affaires étrangères

Affaires étrangères François-Philippe Champagne (Qc) *

Infrastructure et Collectivités / Lieutenant du Québec

Kevin Lamoureux (Man.) **
Développement économique rural

Développement économique rural

Jonathan Wilkinson (C.-B.)
Environnement et Changement climatique

Environnement et Changement climatique

Pablo Rodriguez (Qc)
Leader du gouvernement à la Chambre des communes

Leader du gouvernement à la Chambre des communes

Marie-Claude Bibeau (Qc) *
Agriculture et Agroalimentaire

Agriculture et Agroalimentaire

Catherine Mckenna (Ont.)
Justice et procureure générale du Canada

Justice et procureure générale du Canada

Diane Lebouthillier (Qc) *
Revenu national

Revenu national

Revenu national Dominic Leblanc (N.-B.)

Conseil du Trésor et Gouvernement numérique

Jim Carr (Man.)
Ressources naturelles

Ressources naturelles

Bill Blair (Ont.)
Sécurité publique et Protection civile

Sécurité publique et Protection civile

Adam Van Koeverden (Ont.) **
Sports

Sports

Sports Steven Guilbeault (Qc) **

Innovation, Sciences et Développement économique

Navdeep Bains (Ont.)

Transports

Bernadette Jordan (N.-É.)
Santé

Santé

Santé Ginette Petitpas-Taylor (N.-B.)

Patrimoine canadien et Multiculturalisme

Mélanie Joly (Qc)
Famille, Enfants et Développement social

Famille, Enfants et Développement social

Joël Lightbound (Qc) **
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté

Carla Qualtrough (C.-B.) *
Services publics, Approvisionnement et Accessibilité

Services publics, Approvisionnement et Accessibilité

Lawrence Macaulay (Î.-P.-É) *
Anciens Combattants

Anciens Combattants

Anciens Combattants Joyce Murray (C.-B)

Pêches, Océans et Garde côtière canadienne

Carolyn Bennett (Ont.) *
Services aux Autochtones et Relations Couronne-Autochtones

Services aux Autochtones et Relations Couronne-Autochtones

Seamus O'Regan (T.-N.-L.)
Petite entreprise et Promotion des exportations

Petite entreprise et Promotion des exportations

Harjit Sajjan (C.-B.) *
Défense nationale

Défense nationale

Défense nationale Kirsty Duncan (Ont.)

Emploi, Développement de la main-d’œuvre et Travail

Karina Gould (Ont.) *
Institutions démocratiques

Institutions démocratiques

Marie-France Lalonde (Ont.) **
Tourisme, Langues officielles et Francophonie

Tourisme, Langues officielles et Francophonie

Mary Ng (Ont.)
Diversification du commerce international

Diversification du commerce international

Jean-Yves Duclos (Qc)
Industrie

Industrie

Bardish Chagger (Ont.)
Condition féminine

Condition féminine

Filomena Tassi (Ont.)
Développement international

Développement international

Patricia Hajdu (Ont.)
Aînés

Aînés

* Conserve le même ministère

** Nouveau membre du Cabinet

Hors du cabinet :

Ralph Goodale, ancien député de Regina–Wascanada (a été défait)

Conseiller spécial pour l’Ouest au Bureau du premier ministre

Greg Fergus, député de Hull–Aylmer

Whip du gouvernement