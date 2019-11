L’histoire d’amour entre Eastman et une famille de réfugiés

Il y a un an et des poussières, Maykil et Zena Toma, avec leur fillette Malak, recommençaient leur vie à zéro. Malgré tout, la famille partait avec une longueur d'avance puisqu'elle était attendue par plusieurs membres de la communauté d'Eastman. Douze mois plus tard, la municipalité et les Toma ont su créer un lien fort, une amitié inconditionnelle.

Petite, Zena rêvait de devenir coiffeuse. C’est à des milliers de kilomètres de ses origines qu’elle est en train de concrétiser son rêve.

Maykil, quant à lui, renoue avec ses talents de cuisinier alors que Malak s’est fait de nouveaux amis à la garderie.

Malak est arrivée à Eastman en 2018 avec sa famille. Avec ses parents, ils réussissent à bien s'intégrer à la communauté. Photo : Radio-Canada / Emilie Richard

La volonté de s’intégrer mariée à l’accueil chaleureux des villageois permet à cette famille, originaire de l’Irak, réfugiée en Jordanie, de se tricoter un nouveau chez-soi.

Moi et mon mari, on est beaucoup beaucoup heureux , a lancé, tout sourire, Zena Toma.

Zena Toma se maquille avant de quitter pour son travail. Photo : Radio-Canada / Emilie Richard

La jeune femme est maintenant apprentie coiffeuse au salon du village. Denise Tremblay, propriétaire de Brigitte coiffure, ne s’en passerait plus. D’ailleurs, quand Denise regarde Zena, ses yeux se mouillent d’admiration et sa voix se casse lorsqu’elle raconte de quelle façon la jeune femme lui fait apprécier différemment la vie.

J’ai l’impression que c’est un cadeau qu’elle me fait, parce que même si elle ne comprend pas, elle a toujours un beau sourire. J’ai l’impression qu’autant je lui fais un cadeau de lui montrer le métier, elle me fait apprécier plein de choses. Je l’aime beaucoup , confie Mme Tremblay.

Cette dernière cherchait de la main d’oeuvre. Sa petite annonce a fait écho chez Zena, qui n’a pas hésité à aller se présenter, accompagnée de son enseignante de français, Jocelyne Veilleux.

La barrière de la langue a fait en sorte que Denise a accepté avec une légère hésitation.

J’ai dit qu'on allait s’essayer une semaine. Si après une semaine ça fonctionne, on va s’en parler toutes les deux, parce que je lui ai dit que j’allais peut-être aussi lui tomber sur les nerfs à lui commander et à gesticuler. On a fait ça pendant trois semaines, mais là on ne se le demande plus , explique la femme d’affaires qui constate une amélioration du français de Zena de semaine en semaine.

Placoter avec les clientes est un avantage de taille.

Zena lave et sèche les cheveux au salon de coiffure où elle travaille. Photo : Radio-Canada / Emilie Richard

Elle se débrouille bien. C’est certain que l’écriture dans le livre de rendez-vous ce n’est pas parfait, mais c’est juste drôle. Les coupes, les teintures, elle les écrit comme il le faut. Mais, on a toujours des surprises quand une cliente arrive parce que le nom n’est pas parfait , raconte, sans une once de critique, Denise.

Sa protégée répond au téléphone et accueille les clientes. Elle lave et sèche aussi les cheveux. Zena a même commencé à appliquer la couleur et, bientôt, elle se lancera dans les coupes. Grâce à un programme d’apprentissage en milieu de travail, Denise a un peu plus de deux ans pour former Zena.

Denise Tremblay, propriétaire de chez Brigitte coiffure, participe à un programme de formation en milieu de travail pour montrer le métier à Zena. Photo : Radio-Canada / Emilie Richard

De son côté, Maykil est retombé vite dans ses habitudes de cuisinier.

L’équipe du restaurant Le Côte l’a pris sous son aile. Au début, une application de traduction a facilité les conversations. Maintenant, Maykil est en mesure de lire les commandes.

C’est vraiment fou les progrès qu’il a faits , témoigne la gestionnaire de la salle à manger, Joanie Corbeil.

Maykil a gravi les échelons dans la cuisine pour devenir rapidement cuisinier. Photo : Radio-Canada / Emilie Richard

Maykil a bien voulu se prêter au jeu de gravir les échelons.

Il faisait aussi de la cuisine avant d’arriver ici. Il avait une très bonne base, mais on ne savait pas trop. On est agréablement surpris. Il peut opérer la cuisine, même si on n’est pas là , relate fièrement Mme Corbeil.

Voir gagner en autonomie Maykil et Zena réjouit le groupe d’une trentaine de bénévoles qui leur a permis d’adoucir leur arrivée en terre estrienne en leur trouvant un toit, des biens essentiels ou du transport.

C’est un peu comme un conte de fées. C’est vraiment une expérience extraordinaire qu’on a vécue , résume, humblement, Jean Cloutier.

Jean Cloutier fait partie du groupe de bénévoles qui a permis d'accueillir la famille à Eastman. Photo : Radio-Canada / Emilie Richard

Au fil des semaines, les bénévoles ont pu se retirer, sans être jamais bien loin en cas de besoin. D’ailleurs, quatre bénévoles leur offrent toujours des cours de français à domicile, dont Jocelyne Veilleux, une enseignante à la retraite.

Maykil a une sixième année dans son pays, il a toujours travaillé. Alors tu arrives ici, tu n’as pas souvent été assis sur un banc d’école, aller faire des cours de français à Sherbrooke, ça ne l’intéressait pas du tout. D’ailleurs, il a commencé à travailler rapidement le soir, donc c’était trop. Il fallait y aller d’une autre façon qui n’est pas celle d’être devant un cahier,mais plutôt d’y aller avec des sujets qu’il aime , explique celle qui est devenue, sans contredit, une amie de la famille.

Jocelyne et Zena discutent ensemble dehors. Photo : Radio-Canada / Emilie Richard

D’ailleurs, lorsque Jocelyne se présente au CPE Pleine Lune, la petite Malak s’empresse de lui sauter dans les bras. Un geste qu’elle réserve aux gens en qui elle a confiance.

La directrice du CPE, Sylvie Brochu, apprécie d’ailleurs ces moments d’accolade qui arrivent à l’occasion, depuis que Malak est bien intégrée. La fillette a commencé à fréquenter l’établissement à raison de deux jours par semaine. On est allé de façon très progressive parce que la séparation avec les parents, c'était impensable pour elle. On a demandé aux parents de rester avec elle au début. Tranquillement, Malak nous a fait confiance , explique Mme Brochu qui a vu dans cette nouvelle inscription une opportunité à ne pas louper.

Malak lit un livre avec son éducatrice, Photo : Radio-Canada / Emilie Richard

Tout le respect des différences, l’accueil des différences, c’est toujours très riche dans un milieu de garde.

Chacun y trouve donc son compte. Pendant que les enfants découvrent une autre culture, Malak se fait des amis et apprend graduellement sa nouvelle langue.

Malak apprend sa nouvelle langue en côtoyant les autres enfants au CPE Pleine lune qu'elle fréquente. Photo : Radio-Canada / Emilie Richard

Lorsque la famille a découvert son nouvel environnement, le 12 novembre 2018, elle ne s’attendait certainement pas à cette grande chaîne d’entraide.

Ils veulent faire partie de la communauté. C’est un charme de travailler avec eux , affirme Jocelyne Veilleux.

Jean Cloutier raconte aussi que c’est beau de voir les gens du village saluer les Toma lorsqu’ils se promènent à pied ou à vélo. Lorsqu’il jette un regard en arrière, sur les derniers mois, l’émotion l’envahit. On est drôlement... On est drôlement fiers , réussit-il à prononcer.

Zena est plus que reconnaissante envers les bénévoles et la communauté.

Moi, j’aime petit village. Merci merci merci beaucoup , exprime-t-elle dans sa nouvelle langue d’adoption.

Maykil Toma prépare sa fillette Malak pour la garderie. Photo : Radio-Canada / Emilie Richard

Pour redonner à la communauté, à ces gens qui croient en eux, Maykil, Zena et Malak partagent leur culture qui leur est chère.

Maykil nous prépare du café comme ils le font dans son pays. Le café n’est vraiment pas comme le nôtre. D’ailleurs, il ne boit pas le nôtre , confie en riant, Joanie Corbeil.

Il est là, assurément, le succès de cette histoire d’amour. Du respect et de l’ouverture d’esprit.