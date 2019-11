Voici les 22 jeux qui seront offerts sur Stadia dès son lancement mardi

Dimanche, Phil Harrison, vice-président de Google et patron de Stadia, a annoncé sur Twitter qu'au total, 22 jeux vidéo seront mis à disposition des joueurs et des joueuses.

On savait déjà que Stadia permettrait d’accéder à des jeux comme Assassin's Creed Odyssey, Destiny 2, Just Dance 2020, Mortal Kombat 11 ou encore Kine et Rise of the Tomb Raider.

À cette liste se sont ajoutés des jeux tels que Attack on Titan: Final Battle 2, Final Fantasy XV et NBA 2K20.

Ces jeux seront accessibles à la pièce ou sur abonnement mensuel. Le prix d'un abonnement Stadia Pro s'élèvera à 11,99 $ US par mois.

Pour jouer, il sera nécessaire de posséder une manette Stadia et un appareil fonctionnant grâce au fureteur Chrome.