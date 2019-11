Affaire Lionel Desmond : l'enquête sur la tragédie est ajournée

Radio-Canada et la Presse canadienne

Radio-Canada et la Presse canadienne

L'enquête sur l'ancien soldat canadien Lionel Desmond, qui a abattu sa mère, sa femme et sa fille avant de se suicider, a été ajournée. Un juge de la Nouvelle-Écosse estime que l'avocat de la belle-famille de M. Desmond a besoin d'heures supplémentaires pour se préparer.

La cour reprendra les travaux à une date qui sera déterminée ultérieurement.

L'enquête a été ajournée lundi matin, au moment même où elle se mettait en branle à Guysborough, près de l'endroit où la tragédie a eu lieu.

D'entrée de jeu, on a appris que la belle-famille de Lionel Desmond s'était séparée de son premier avocat et l'avait seulement remplacé vendredi dernier. Le nouvel avocat n'a donc pas eu le temps de prendre connaissance des 120 000 pages de documents déposés en prévision de l'enquête.

Le juge qui préside à cette enquête publique, Warren Zimmer, a expliqué qu'en allant de l'avant malgré tout, on créerait une injustice qui ne pourrait être surmontée en permettant [à la belle-famille] de rappeler des témoins.

Retour sur la tragédie

Les faits se sont déroulés dans la maison familiale, à Upper Big Tracadie, en Nouvelle-Écosse.

L'enquête vise à déterminer ce qui s'est passé dans la tête de Desmond et de trouver ce qui pourrait être fait pour éviter de nouvelles tragédies.

« M. Desmond souffrait d'un grave TSPT », rappelle l'avocat Adam Rogers, qui représente la succession du caporal âgé de 33 ans au moment de sa mort. « Il a essayé de se soigner pendant 10 ans de manière différente et rien n'a fonctionné. Il n'a jamais trouvé de réponse. Sa famille veut trouver ces réponses, pour lui et pour les autres. »

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse avait promis d'instaurer une enquête publique en 2017.

« Les Canadiens devront être attentifs à ce qui se déroulera à Guysborough, car ces problèmes ne sont pas résolus », fait valoir Me Rogers. « Il y aura toujours des soldats qui partiront au combat et reviendront souffrant du TSPT. Ils reviendront pour se réintégrer et régler leurs problèmes de santé. Nous voulons trouver de meilleurs moyens pour faire face à ce genre de situation. C'est quelque chose qui pourra affecter toutes les régions du pays. »

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Shanna Desmond et Aaliyah Desmond Photo : Facebook

Le 3 janvier 2017, Lionel Desmond est entré chez lui, armé d'un fusil qu'il avait acheté plus tôt dans la journée. Quelques instants plus tard, il abattait sa femme, Shanna, âgée de 31 ans, sa fille, Aaliyah, âgée de 10 ans, et sa mère, Brenda, âgée de 52 ans, avant de retourner son arme contre lui.

Au cours des mois qui ont suivi la tragédie, des membres de la famille ont déclaré à plusieurs reprises que Lionel Desmond avait cherché en vain un traitement pour soigner sa maladie.

Sa soeur Cassandra espère que les recommandations de l'enquête contribueront à éviter des drames semblables.