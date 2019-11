10 M$ pour former des infirmières immatriculées au Nouveau-Brunswick

Les ententes de financement (Nouvelle fenêtre) entreront en vigueur en janvier 2020. L’Université du Nouveau-Brunswick ( UNBUniversité du Nouveau-Brunswick ) et l’Université de Moncton ( U de MUniversité de Moncton ) se partageront à parts égales la somme de 10,6 millions de dollars.

Les deux universités prévoient former près de 50 infirmières immatriculées par année avec cette nouvelle entente.

Les fonds serviront à créer des programmes de transition qui permettront à des infirmières auxiliaires de devenir des infirmières immatriculées, ce qui exige un niveau de formation supérieur.

Ces programmes de transition, explique le gouvernement provincial, par voie de communiqué, sont conçus pour reconnaître l'expérience et les études des infirmières auxiliaires tout en tenant compte de la différence entre leurs connaissances et leur formation et celles des infirmières et infirmiers immatriculés .

Des coupes en avril

Rappelons qu'en avril dernier, le gouvernement Higgs avait réduit de près de 9 millions de dollars le financement accordé aux deux universités pour la formation des infirmières. Le ministre de l'Éducation post-secondaire, Trevor Holder, disait alors que le financement de places supplémentaires accordé depuis 2005 aux deux universités n'avait pas donné les résultats escomptés.

Il promettait alors de présenter une nouvelle stratégie de recrutement, élaborée en collaboration avec le Syndicat des infirmières et des infirmiers du Nouveau-Brunswick et les universités.

En juillet, le gouvernement a annoncé un train de 21 mesures pour tenter de pallier l'importante pénurie d'infirmières qui sévit dans la province. Cette stratégie mise entre autres sur le recrutement à l'étranger.