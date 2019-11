Bientôt la fin de la popote roulante de Matane?

La directrice du Centre d'action bénévole de la région de Matane, Claire Levasseur, explique que le service compte actuellement sur dix équipes d'un ou deux bénévoles. De ce nombre, seulement six équipes sont actives de façon régulière.

Or, pour assurer le maintien de la popote roulante, il faudrait au moins 18 équipes de bénévoles.

On a un manque flagrant de bénévoles, on en a qui nous ont annoncé dernièrement qu'ils quittaient , admet Mme Levasseur.

On espère que les gens qui sont retraités depuis une couple d'années et qui se disent qu'ils devraient peut-être s'impliquer, on espère que ce cri du cœur va les toucher.

Claire Levasseur, directrice du Centre d'action bénévole de la région de Matane