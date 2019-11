La vente de la Place des Arts de Hearst est finalisée

La transaction approuvée en décembre 2018 par les membres de la Place des Arts avait connu des retards.

Le CSPNEConseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario veut y loger en permanence l’École Passeport Jeunesse. Depuis 2011, l’établissement scolaire louait des locaux de la Place des Arts en plus d’utiliser des classes portatives aménagées non loin de là.

La prochaine étape sera de planifier et d’entamer les relations nécessaires pour créer un environnement scolaire et communautaire propice aux apprentissages et pour maintenir l’espace culturel et artistique existant , indique le CSPNEConseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario dans un communiqué.

Les travaux de rénovation doivent commencer l’année prochaine.

Le nombre d’élèves de l'École Passeport Jeunesse de Hearst n’a pas cessé d’augmenter depuis 2011 et ceux-ci fréquentent des classes portatives adjacentes au reste de l’école. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

La vente de l’édifice avait été recommandée par le Conseil des arts de Hearst dans l’objectif d’assurer à l’organisme la pérennité et une plus grande stabilité financière. Selon l’entente d’achat, le Conseil des Arts de Hearst gardera un accès prioritaire à la salle de spectacles et maintiendra sa galerie d’art dans l’édifice.

La somme de 1,4 million de dollars qu’a reçu le Conseil des Arts de Hearst à la suite de la vente servira en partie à renouveler l’équipement et le reste de l’argent sera versé à une nouvelle fondation de l’organisme.