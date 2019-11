Un service unique d'entreposage pour les sans-abris ferme à Vancouver

Pendant des années, l'église First United Church offrait aux itinérants de garder leurs effets personnels en toute sécurité dans des bacs en plastique.

Erich, qui a refusé de donner son nom de famille alors qu'il est aux prises avec la pauvreté et l'itinérance, utilisait ce service depuis des années. Il doit maintenant prendre tous les moyens pour trouver des endroits où ranger ses vêtements et ses documents médicaux. Je ressens un malaise parce que je ne sais pas quoi faire , dit-il.

Je dois essentiellement me départir de tous mes biens, parce que si je les laisse ailleurs, ils seront volés. Erich, résident du Downtown Eastside

Le service, qui profitait à environ 200 personnes, a officiellement été annulé en octobre. Photo : Fournie par First United Church

Financement, inondations, rats

L'annulation du programme a été une décision difficile à prendre , assure la directrice générale de l'église First United Church, Carmen Lansdowne. Or, il était devenu compliqué à gérer. Trouver du personnel et des fonds était un défi croissant. L'entrepôt se situant dans le sous-sol de l'église, des problèmes d'inondations et la présence de rats se sont ajoutés aux difficultés.

La Ville de Vancouver reconnaît le besoin d'options d'entreposage et envisage de poursuivre le programme, mais n'a pas précisé de quelle façon. Des discussions pour établir un nouveau programme sont en cours.

Avec les informations de Jon Hernandez