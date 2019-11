Pêcheries Marinard et l’hôtel Plante se partagent 5 M $ en aide gouvernementale

Le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon a annoncé l’octroi d’une aide gouvernementale de près de 5 millions de dollars pour deux entreprises de Gaspé, Pêcheries Marinard et l’hôtel Plante.

Présent au Musée de la Gaspésie, le ministre a précisé que Marinard obtient un prêt de 2,7 millions de dollars pour l’acquisition d’équipements de maturation et de décongélation, qui vont permettre d'augmenter l’approvisionnement de crevettes congelées du Groenland.

Le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon a fait ses annonces au Musée de la Gaspésie. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Par ailleurs, Investissement Québec accorde un prêt de 2 millions de dollars pour appuyer la réalisation du projet de l’hôtel Plante, qui consiste en l’ajout de 21 chambres et d’une piscine intérieure. Le ministère de l’Économie et de l’Innovation ajoute une contribution financière non remboursable de 100 000 $ par l’entremise du Fonds d’aide aux initiatives régionales.

Pour le ministre Fitzgibbon, fusionner le ministère de l'Innovation et de l'Exportation avec Investissement Québec pour avoir des bureaux d'Investissement Québec dans chaque région va faciliter la vie des entrepreneurs qui souhaitent obtenir une aide financière du provincial.

On veut qu’Investissement Québec soit un guichet unique pour permettre l’allégement des procédures pour les entrepreneurs , a-t-il expliqué. C ’est très compliqué actuellement au gouvernement. Il y a par exemple l’environnement, les permis de travail, l’immigration, etc. Évidemment on va devoir travailler avec les différents ministères.