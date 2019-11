Une ferme laitière détruite par les flammes à Kamouraska

Environ 75 bêtes y ont péri, selon le propriétaire de la ferme Denicol, Denis Soucy. Une cinquantaine de bêtes appartenant à M. Soucy ont cependant survécu, puisqu'elles se trouvaient dans un autre bâtiment.

Le directeur adjoint du Service de sécurité incendie de Saint-Pascal, Raymond Lavoie, explique que c'est un témoin qui a appelé les services d'urgence.

Le propriétaire a vu des flammes qui sortaient du toit de la grange, mais le 911 avait déjà été appelé par quelqu'un, mais on ne connaît pas cette personne , a affirmé M. Lavoie.

Des dizaines de bêtes ont péri dans l'incendie. Photo : Radio-Canada / Jérôme Lévesque-Boucher

Une vingtaine de pompiers de Saint-Pascal, Kamouraska, Sainte-Hélène-de-Kamouraska, Saint-Bruno-de-Kamouraska et Saint-Philippe-de-Néri se sont rendus sur place pour combattre l'incendie, qui a été maîtrisé en matinée.

On ignore pour l'instant la cause de l'incendie et l'ampleur des dommages causés, mais le bâtiment serait une perte totale.