Le club de marche du centre commercial CF Champlain fête ses 30 ans

Ils n'ont pas de manteau d'hiver, portent des espadrilles et transportent parfois une bouteille d'eau. Ils marchent souvent un peu plus rapidement, en duo, et ils n'ont aucun intérêt pour les soldes affichés dans les vitrines. Ce sont les membres du club de marche du centre commercial CF Champlain (anciennement la Place Champlain).

La plupart arrivent avant même que les magasins n'ouvrent leurs portes. Ils viennent profiter d'un environnement sécuritaire et bien au chaud pour se tenir en forme.

Florence Dupuis est présidente de ce club qui compte 450 membres. Elle explique que 60 % d'entre eux ont 55 ans ou plus, mais que des gens de tout âge se rendent au centre commercial. Elle croit que ce club permet de briser l'isolement de plusieurs personnes.

Florence Dupuis nous ouvre la porte du local du club de marche de Dieppe qui leur est fourni gratuitement par le centre commercial. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe LeBlanc

Il y a beaucoup de [gens] qui vivent tout seul, ils n'ont personne pour socialiser, pour manger ensemble. Ça fait un gros bien à la société ici.

Vincent Vautour marche parfois jusqu'à 10 kilomètres dans le centre commercial malgré des problèmes de mobilité. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe LeBlanc

Plusieurs fois le tour de la terre

Parcourir à pied tout le centre commercial représente environ 1,6 kilomètre. Certains membres l'ont fait tant de fois qu'il estime qu'ils ont parcouru plusieurs fois une distance équivalente au tour de la terre.

Il faut traverser le centre commercial environ 25 000 fois pour que cela équivaille à un tour de la terre. Tout cela dans le confort, loin du froid, de la pluie et de la glace.

Joanne Martin fait partie de ce club depuis 14 ans. Elle aime la marche, mais c'est surtout le côté social qui la motive.

J'adore ça. Tu vois beaucoup de monde. Tu jases. Tu fais un peu de shopping.

Elle marche aussi parfois sur le trottoir extérieur du centre commercial puisque celui-ci est souvent mieux nettoyé durant l'hiver que les trottoirs du Grand Moncton.

Les membres du club de marche peuvent laissent leurs chaussures dans une salle. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe LeBlanc

Le club de marche finance ses activités grâce à la cotisation annuelle de ses membres qui coûte de 10 à 15 $. Son trentième anniversaire sera souligné le 29 novembre.