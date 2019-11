Une garderie francophone est menacée de fermeture à Bathurst

On nous a dit que le bâtiment devra être démoli parce qu'il ne respecte plus les normes, mais on ne trouve pas d'autres locaux pour le moment qui correspondent à nos besoins et qui sont abordables. Laura Renouf, membre du conseil d'administration de la garderie Bimbo

La garderie Bimbo est un organisme à but non lucratif. Elle existe depuis près de 45 ans.

Le 4 octobre dernier, un avis d'éviction officielle à été remis à la garderie par le propriétaire du bâtiment, soit le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick ( CCNBCollège communautaire du Nouveau-Brunswick ).

On a un partenariat incroyable avec eux depuis le début. On n'existerait pas sans le CCNB. On a voulu faire des rénovations, mais on nous a prévenu que les frais allaient être exorbitants. Et là, on doit déménager et se trouver de nouveaux locaux , explique Mme Renouf.

En cas de fermeture, près de 20 employés pourraient perdre leur emploi au sein de la garderie Bimbo. Photo : Rachel Landry / Courtoisie

Réunion d'urgence

Une réunion publique d'urgence se tiendra d'ailleurs lundi soir, à 19 h 30, à la garderie Bimbo.

Pour nous, cette réunion est seulement pour trouver des solutions. Jusqu'à maintenant, la réaction de la communauté a été incroyable. Cette nouvelle touche plus de 140 enfants et l'impact est assez volumineux , soutient Laura Renouf.

Selon elle, en cas de fermeture, près de 20 employés pourraient perdre leur emploi au sein de la garderie francophone.