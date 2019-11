Un cocktail de précipitations attendu lundi soir à Québec

Un mélange de précipitation, débutant en pluie verglaçante et se changeant en neige, est attendu dans la grande région de Québec lundi soir.

Il n'y aura pas de précipitations dans la journée, ça va commencer très tard le soir et dans le courant de la nuit , précise Michelle Fleury, météorologue chez Environnement Canada.

Les automobilistes devront faire preuve de patience sur les routes mardi matin. Ça risque d'être glissant dû au mélange de précipitations, et en plus on attend de la neige mardi matin , ajoute-t-elle.

Selon les prévisions, la région devrait recevoir 5 cm de neige.

Concernant la pluie verglaçante, la quantité est moins certaine. Je vous dirais 2 mm ou moins, ça va être mélangé. On ne sait pas combien de temps encore ça va durer, il y a encore beaucoup d'incertitude par rapport à la pluie verglaçante , affirme la spécialiste.

Le sud de la Beauce devrait être particulièrement touché par la pluie verglaçante.

Retour aux normales saisonnières

Selon la météorologue Michelle Fleury, des températures près de 0°C devraient être observées pour le reste de la semaine.

On revient à des températures près des normales saisonnières et il y a un autre système qui va se pointer pour jeudi soir et vendredi qui va apporter de la neige , ajoute-t-elle.

Les quantités ne sont pas encore connues, mais on devrait recevoir de 5 à 10 cm.