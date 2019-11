Fermeture du magasin Lachance chasse et pêche à Sherbrooke

Le commerce tiendra une vente de fermeture dès mercredi pour liquider la marchandise.

Son propriétaire Jean-Guy Lachance croit que le temps est venu de se libérer de cette responsabilité prenante. Si j’avais 40 ans, ce serait différent , souligne-t-il.

L’homme de 66 ans souhaite d’ailleurs fermer rapidement boutique pour profiter du temps des Fêtes en famille.

Ça fait 33 ans que je me dévoue ici en Estrie, j’ai fait mon gros possible pour tout le monde et là c’est le temps de penser à moi.

Jean-Guy Lachance, propriétaire de Lachance chasse et pêche