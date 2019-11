Les Saguenéens trop forts pour les Remparts

William Dufour a inscrit 2 buts et 1 passe, Rafaël Harvey-Pinard, Samuel Houde et Félix-Antoine Marcotty ont tous accumulé deux mentions d'aide et les Saguenéens ont poursuivi leur travail de démolition, entamé la veille contre Sherbrooke, en disposant des Remparts de Québec par la marque de 6 à 3 au Centre Georges-Vézina.