Football : les Condors remportent le Bol d’or, une première en 20 ans

Les Condors mettent ainsi la touche finale à une saison de rêve, eux qui sont invaincus en 11 rencontres en 2019.

Surtout, il mettent fin à une attente de 20 ans, puisqu’il s’agit d’un premier titre pour la formation juvénile depuis 1999.

On pourra mettre ça de côté que ça fait 20 ans. On l'a gagné, on est au top, on veut rester au top, donc on va travailler pour rester là , souligne l’entraîneur-chef Jean-Frédéric Gagné, qui était le quart-arrière des Condors lors de sa dernière conquête au tournant des années 2000.

Ils sont ensemble là-dedans et ils ont travaillé jusqu'à la fin. Jean-Frédéric Gagné, entraîneur-chef des Condors

La finale se déroulait au Cégep de Thetford Mines.

Quatre touchés pour Roy

Auteur de quatre touchés dans la rencontre, trois au sol et un par la passe, le demi-offensif Mathieu Roy a été la grande vedette dans le clan victorieux.

Élu joueur du match, le rapide numéro 23 a complété la rencontre avec 183 verges de gain au sol et 47 par la passe.

Je pourrais dire que je me sens chanceux, mais ce n'est pas vraiment de la chance qu'on vit aujourd'hui, parce que c'est du travail tout au long de l'année , soulève-t-il.

Les Condors ont remporté le Bol d'or. Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Vainqueurs des Dynamiques par la marque de 40-0 plus tôt cette saison, les Condors ont démarré la rencontre en force.

Mathieu Roy a inscrit ses deux premiers touchés lors des deux premières possessions de son équipe grâce à des courses de 67 et 26 verges.

Mais les Dynamiques ont répliqué avec deux touchés à leur tour. Chaque fois, le quart-arrière Noah Gravel a rejoint Andrei Delinois sur 22 et 61 verges.

Les Dynamiques ont toutefois commis deux erreurs coûteuses avant la fin du deuxième quart.

D’abord, Philippe Dubois a intercepté une passe de Noah Gravel en territoire des Dynamiques.

Mathieu Roy a ajouté un troisième touché dans le match, cette fois sur une passe de 39 verges de Edouard Vachon.

Puis, les Condors ont créé un deuxième revirement alors que le botté de reprise a été touché par un joueur du Collège Charles-LeMoyne et recouvert par Saint-Jean-Eudes.

Les Condors ont ajouté trois autres points grâce un placement sur le dernier jeu de la demie.

À son retour sur le terrain, Saint-Jean-Eudes n’avait rien perdu de son initiative.

Les champions de la saison régulière ont gardé de rythme et ils ont répliqué à chaque tentative des Dynamiques de revenir dans le match.

C'est incroyable, sincèrement, on aurait jamais pu espérer mieux que ça. On a tout donné, avec tous nos coéquipiers, c'est un travail d'équipe , lance le receveur de passe Jérôme Deblois.