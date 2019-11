La marina de Trois-Rivières signe enfin un bail avec la Ville

La marina attendait impatiemment cette signature, puisqu'elle ne pouvait faire des travaux et des investissements sur ses installations depuis la fin de son bail en 2016.

La nouvelle entente s'accompagne de plusieurs changements, dont l'ajout de trois membres au conseil d'administration provenant de la communauté, dont un élu de la Ville de Trois-Rivières, un membre d'Innovation et Développement économique (IDÉ) Trois-Rivières et un représentant du Parc de l'île Saint-Quentin.

La marina s'engage à offrir un milieu plus propre avec, entre autres, un meilleur entreposage des bateaux l'hiver.

La marina doit de plus être visuellement plus agréable et doit implanter des mesures pour protéger l'environnement.

Le président du conseil d'administration, Mario Cossette, précise que la marina devra poser des gestes pour se conformer au bail.

La Ville veut qu'on s'améliore. Elle veut qu'on prenne de l'expansion, qu'on améliore nos infrastructures. Elle nous a forcé à mettre en place un plan de développement, un plan stratégique pour les deux prochaines années , indique M. Cossette.

En échange, l'administration municipale s'est engagée, via IDE Trois-Rivières, à accompagner la marina dans les démarches pour obtenir des subventions ,pour pouvoir mettre en oeuvre son plan de développement.

Des inquiétudes demeurent par rapport aux règles qui seraient encore floues pour le remisage des bateaux, selon un des membres.

Moi, je n'ai pas confiance, malgré tout , indique Claude Villemure, membre de la marina de Trois-Rivières.

D'après des informations de Rémi Authier