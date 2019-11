Poursuivi par la famille d'une victime, le président d'Air Saguenay critique le BST

Dans la poursuite qui sera déposée à la Cour suprême du Labrador, l'avocat de la famille de Clifford Randells entend démontrer que l'accident était dû à une erreur de pilotage.

Jean Tremblay s'attendait à une telle poursuite, mais il rappelle que le BST n'a pas encore été en mesure de déterminer la cause de l'écrasement puisque l'hydravion d'Air Saguenay repose toujours au fond du lac Mistastin, au nord du Labrador.

C'est sûr qu'il y a une erreur, il y a eu un accident. Forcément il y a eu une erreur, mais on ne saura jamais laquelle , affirme-t-il.

Le président d'Air Saguenay soulève d'ailleurs des interrogations sur le dispositif des recherches menées par le BST.

Je trouve dommage que la carlingue, quand ils l'ont retrouvée, selon moi elle aurait dû être sécurisée pour ne pas la perdre , dit-il.

Clifford Randells, dont le corps a été retrouvé neuf jours après l'écrasement, était l'un des deux guides de cette expédition de pêche. Sept personnes sont mortes lors de cet accident et trois corps n'ont toujours pas été retrouvés.

Réaction du BST Bureau de la sécurité des transports

Le Bureau de la sécurité des transports défend son intervention après l'accident en précisant notamment que les activités de recherche et de sauvetage ne sont pas de son ressort.