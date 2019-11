La Mosaïque souligne la Semaine québécoise des rencontres interculturelles

Plusieurs activités sont au programme de la semaine en collaboration avec la Commission scolaire de Rouyn-Noranda.

Des activités à saveur interculturelles pour permettre d'en apprendre davantage sur les nouveaux arrivants, explique la directrice générale Marie-France Beaudry.

On ressent le besoin des gens d'entrer en relation avec d'autres personnes, on sent qu'il y a une ouverture avec nos partenaires sur l’enjeu de la diversité culturelle et on trouvait important de souligner comment les personnes immigrantes contribuent au développement de la ville et de la région et leur donner aussi l'opportunité de s'intégrer , dit-elle.

La semaine se tient avec, en toile de fond, le débat sur la réforme du système de l'immigration.

Marie-France Beaudry est contente de la décision du gouvernement de suspendre sa réforme.

On est quand même content du recule et puis du fait de bien réfléchir aux actions qu'on porte au niveau des permis, et tout ça pour permettre l'accessibilité des immigrants à la région, dit-elle. C'est un enjeu quand même assez important et toute mesure qui pourrait pallier la venue de personnes ici en Abitibi-Témiscamingue, ça a un impact vraiment grand pour une région un peu moins populeuse comme la nôtre.

Elle croit qu'il est aussi nécessaire de mettre les ressources pour la rétention des nouveaux arrivants en région.