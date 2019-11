Un homme de Dubaï gagne une île de la Nouvelle-Écosse

Brendan Lopes n’a jamais mis les pieds au Canada et encore moins en Nouvelle-Écosse. Pourtant, il est maintenant l’heureux propriétaire d’une île privée à l’est de la province atlantique.

Tout a commencé le jour du « poisson d’avril », quand la banque de Brendan Lopes a annoncé un concours pour gagner une île privée au Canada.

Il croyait alors que c’était une blague et n’y pensait plus jusqu’au jour où on l’a appelé pour lui dire qu’il avait été choisi comme candidat.

Au final, ce sont 18 candidats de Dubaï qui s’affrontaient pour remporter cette île de la Nouvelle-Écosse dans un jeu de dés.

« J’étais probablement celui qui était le moins bien habillé, c’était tellement moi, je n’étais pas rasé, j’étais décoiffé », se remémore-t-il.

Brendan Lopes raconte avoir été encouragé par sa copine et son père qui croyaient vraiment qu’il réussirait à l’emporter sur les autres.

Après quelques lancers difficiles, le jeune homme gagne la compétition et par la même occasion, une île privée en Atlantique et un cachet de 36 000 dollars canadiens.

Après sa victoire, il se souvient que l’organisateur du concours s’est approché de lui pour lui dire : « Brendan, tu sais, des gens comme Richard Branson ont des îles et tu sais, des millionnaires ont des îles. Maintenant, tu en fais partie. »

Et il lui a répondu : « La seule chose que j’ai à dire, c’est que je réfléchis à la façon de trouver un bateau pour me rendre sur l’île. »

Qui est Brendan Lopes?

L’homme de 27 ans est d’origine portugaise, mais a grandi à Dubaï, dans les Émirats arabes unis. Il occupe deux emplois, le premier comme créateur de contenus vidéo pour les entreprises locales et également comme DJ dans les bars et les fêtes privées.

Plusieurs de ses amis aiment visiter le Canada et lui ont parlé de ce lointain pays à plusieurs reprises. Toutefois, il avoue qu’il ne connaît pas grand-chose à la culture canadienne.

« Une chose que j’entends du Canada, c’est que vous vous excusez souvent », dit-il en entrevue avec CBC. « Mais à part les stéréotypes, je n’ai aucune idée de ce qu’est le Canada. »

L'île fait 2,4 hectares et se trouve à environ trois heures d’Halifax, dans le compté de Guysborough. Photo : CBC

Sa nouvelle île s’étend sur 2,4 hectares et se trouve à environ trois heures d’Halifax, dans le comté de Guysborough. Elle a été nommée Hollpoint Island ou Hurricane Island et, mis à part les arbres et les rochers, l’île est déserte.

Pourquoi une île au Canada?

Jayesh Patel est directeur de la banque Liv. Bank, responsable du concours. Il raconte que son marché cible est la génération du millénaire.

Il raconte que la banque avait partagé un sondage pour savoir ce qui pourrait intéresser ces clients en termes de prix pour un concours annuel.

L’année dernière, la banque a fait tirer une voiture Tesla.

« Le Canada figure parmi les trois premières destinations voyages voulues par nos clients », explique M. Patel.

Selon le directeur, Hurricane Island était particulièrement intéressante, car de l’or y a été retrouvé dans les années 1800.

« Nous avons aimé certains faits qui y sont associés et nous voulions aussi qu’il y ait une histoire autour de l’île elle-même », dit-il.